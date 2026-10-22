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0050十月再吸千億資金 今年第四度單月吸金上千億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
0050 10月再吸金1,034億元，今年第四度單月破千億。聯合報系資料照
0050 10月再吸金1,034億元，今年第四度單月破千億。聯合報系資料照

台股10月行情震盪，投資人買氣不減反增，逢低加碼資金大舉湧入，市值型ETF人氣持續升溫，元大台灣50（0050）單月淨申購金額再破千億元，寫下今年第四度達陣紀錄，全年累計申購更突破7,000億元，穩居ETF市場吸金王。

截至10月21日，0050 10月以來獲1,034億淨申購，為今年第四度單月突破千億。統計今年以來台股ETF淨申購前五名，由0050與元大台灣50正2（00631L）分別以7,005億、1,626億居冠、亞軍，其後的凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）及主動中信台灣收益（00406A），也有1,559至1,037億，投資人資金高度集中於台股核心部位，持續透過ETF參與市場行情。

法人分析，市值型ETF持續備受青睞，反映台股投資人面對市場震盪時，操作策略已更趨成熟。

統計至10月6日台股波段高點，若於7月30日科技股修正低點進場，台灣50指數含息報酬率25%；若於3/31 美伊戰爭低點進場，含息報酬率63.3%；若是在川普關稅最恐慌之際2025年4月9日進場，含息報酬率更高達229.6%。

法人並指出，主動式ETF面對台股高檔震盪、選股難度升高，投資人加碼轉趨審慎，8、9月整體台股主動式ETF呈連續贖回。

今年以來資金持續透過0050等ETF布局權值股，形成支撐台股的穩健力量，加上AI長線趨勢延續，預期將持續挹注動能，推升台股年底前挑戰5萬點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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