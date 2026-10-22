ETF IPO 預購夯！均額年增4.3倍 LINE Bank再攜施羅德攻AI主動式ETF

LINE Bank（連線商業銀行）22日宣布攜手施羅德投信上架「00419A施羅德AI科技台股主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，強調「萬元入門價」即可布局熱門「AI產業鏈」，且特別規劃10月22日起至11月1日在LINE Bank能24小時線上搶先預購，讓投資人最快1分鐘走完整個預購流程：包含「撥券證券帳號能由客戶指定」，系統幫忙「自動帶入」，不必額外查詢券商帳號1，募集第一天還能「自動從LINE Bank主帳戶扣款」，免去另外匯款的麻煩。

新募集ETF「線上預購」2026年平均每檔預購金額為2025年約「4.3 倍」

LINE Bank表示，由於募集期太短、忙碌的現代人容易錯過，LINE Bank預購功能推出後即備受投資人青睞，推升LINE Bank預購金額持續上衝。內部統計發現2026年平均每檔預購金額，是2025年平均每檔預購金額約「4.3倍」2，顯示預購讓投資人可下單的時間向前延長。

預購、申購都24小時 揭露內部數據「近6成線上申購發生在18:00後」

內部統計還發現，單以申購為例，根據內部調查觀察到目前客戶申購新募集ETF行為，有「近6成」的操作發生於非營業時間（晚間18:00到隔天清晨8:00），顯示ETF投資人對於不受時間限制的申購服務已有明確需求。

數據也觀察到，「全台有超過七成券商已在LINE Bank被客戶自由指定撥券」，廣度相當之高。此舉讓投資人能自由指定欲撥入的本人證券帳戶，證券帳戶選擇不再受限於承銷券商，ETF上市後，還可延續原有證券帳戶的交易習慣。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「24小時、假日不打烊的線上預購、申購服務，讓投資人自由規劃投資決策。而把原本分散於銀行、券商的流程加以整合，打造一站式ETF IPO申購體驗，相信能激勵投資人，更輕鬆參與新募集ETF。」

全球AI生態系大爆發，2026第2季全球四大科技巨頭AI營收大幅成長，施羅德投信在台灣、亞洲首戰主動式ETF戰局，就鎖定未來機會龐大的「AI產業鏈」。「00419A施羅德AI科技台股主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）」預計於11月2日至6日展開募集，每受益權單位發行價10元，最低申購金額為1萬元，更攜手LINE Bank合作預購、申購服務。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，「不同於被動追蹤指數的ETF，00419A採取主動選股策略，延續施羅德主動式資產管理優勢，專注鎖定AI四大投資主流受惠AI長期發展趨勢的台灣企業，涵蓋半導體、光通訊、關鍵零組件、基礎建設及重電等領域，從超過300檔AI相關企業中精選30檔以上具成長潛力的個股，一次網羅各種潛力投資機會。」

謝誠晃強調，施羅德深耕台股近20年，從公募基金到政府退休基金代操，延續多年在地研究經驗，及橫跨24個地區、超過650位投資專業人士組成的全球研究平台資源，施羅德首檔主動式ETF備受期待，投資人亦可多加利用LINE Bank搶先線上預購，避免申購通路壅塞情形。

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