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ETF有123檔跌破票面價值！王世堅怒轟投信亂象 彭金隆坦言罰太輕

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委王世堅質疑ETF不實行銷及投信業裁罰過輕，指出306檔ETF中有123檔跌破票面價值；金管會主委彭金隆表示，已提出修法草案提高罰則上限。記者曾原信／攝影
民進黨立委王世堅質疑ETF不實行銷及投信業裁罰過輕，指出306檔ETF中有123檔跌破票面價值；金管會主委彭金隆表示，已提出修法草案提高罰則上限。記者曾原信／攝影

台灣ETF投資熱潮持續延燒，但投信業者的行銷手法與主管機關監管力道，也成為立法院質詢焦點。

民進黨立委王世堅質詢金管會主委彭金隆時指出，國內掛牌306檔ETF中，已有123檔跌破票面價值，部分產品當初靠著誇大高股息、高配息等話術吸引投資人，甚至打出「巴菲特推薦」招牌，結果掛牌後價格一路下跌，讓不少民眾的退休積蓄承受損失。

王世堅舉例，有ETF價格從13.54元跌至9元，質疑部分投信業者利用不實或誇大廣告吸引民眾進場，卻未充分保障投資人權益。

他更將監理裁罰數據攤開比較，指出銀行業全年遭裁罰17件、罰金逾7034萬元，保險業36件、罰金5402萬元，但投信投顧業查獲58件違失，總罰款卻只有2800萬元，平均每案不到50萬元，痛批監管根本是「高高舉起、輕輕放下」

王世堅進一步指出，國內36家投信投顧業者管理的民間委託資產高達3.89兆元，實收利益達815億元，主要收入來源就是管理費，但部分違失案件調查長達七、八個月，甚至超過一年，最後裁罰金額卻相當有限。

他也提及國泰相關董事兼任投信董事所引發的利益迴避爭議，指稱涉及購入某檔KY股票、造成投資人9.4億元損失，金管會最終僅裁罰600萬元。

除了投資損失，王世堅也點名部分代操業者未依原先承諾的資產配置模型操作，反而將近半數資金長期放在低利息的銀行活存帳戶，卻照樣向客戶收取管理費。

他以路邊攤30元米粉湯的名稱都受到嚴格要求作對比，質疑主管機關對管理千億、兆元資產的金融業者，反而未展現相同的監督力道。

對此，金管會主委彭金隆回應，現行《證券投資信託及顧問法》的法定罰則上限偏低，確實限制裁罰效果，先前開罰600萬元已達相關規定的處分上限。

他表示，金管會已提出《投信投顧法》修法草案，規劃大幅提高違規罰則上限，未來也將針對不實行銷及業者違失加強監理。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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