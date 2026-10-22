0056今年贏0050就代表高股息更強？清流君3364組數據揭長期績效差異

0056今年如果真的贏0050，就能證明高股息比較好？

今年高股息ETF的表現，確實很有存在感。

像0056、00878、00929，今年以來的績效都很亮眼，也讓不少投資人開始重新討論：

「是不是高股息ETF其實沒有大家想得那麼差？甚至長期也可能比市值型更好？」

這個問題，其實值得好好拆開來看。

先看0056。

截至2026年10月16日，用還原股價估算含息報酬：

0056：約 +72.25% 0050：約 +69.52%

0056領先大約2.73個百分點。

所以如果你今年年初才投入，一路持有股息再投入到現在，0056確實比較賺。高股息如果今年贏，就是今年贏，這點不用否認。

但比較值得思考的是：「今年表現比較好」，能不能進一步推論成「長期策略比較好」？這兩件事，其實不能直接畫上等號。

因為不同ETF的持股、產業配置、權重設計本來就不同。在不同市場環境下，本來就可能輪流領先。

2023年就是一個很好的例子。當年0056含息報酬大約 +56.82%，0050大約 +27.51%。0056整整領先快30個百分點。如果只看那一年，真的很容易產生一種感覺：「高股息好像就是比較強。」

但接下來：

2024年：

0050 +48.62% 0056 +7.67%

2025年：

0050 +36.88% 0056 +11.97%

再把今年一起算進來。如果從2022年底兩邊各投入100萬元，配息全部再投入，一路持有到2026年10月16日：

0050：約440萬元 0056：約326萬元

相差大約 114萬元。

這裡其實有一個很重要的投資觀念。年度排名跟長期複利，是兩件不同的事。市場每一年都可以重新洗牌。今年A贏、明年B贏，很正常。但你的資產不會每年重新歸零。前一年賺多少、下一年再賺多少，最後都會一路累積下去。

所以長期投資真正重要的，真正要看的是：「整段期間下來，資產到底累積到多少？」而非單純只看：「誰贏過比較多個年度？」

當然，這時候還會遇到另一個問題。如果只挑一個起點來比，也可能剛好對某一檔ETF比較有利。所以這次我又往前多做了一步。

直接看不同進場時間的五年滾動報酬。從2012年底一路算到2026年10月16日，每天移動一次視窗，一共跑了3,364組五年期間。

結果：「0050有86.3%的五年視窗，報酬高於0056。」

如果覺得日資料彼此重疊太多，也可以改成月頻。每月底觀察一次，持有60個月，一路算到今年9月底，共166組五年視窗。

結果0050報酬較高的比例仍然有：「84.9%」。

雖然過去歷史不能完全保證未來。但這種做法至少比只看某一年，多回答了一個問題：「如果我不是剛好今年進場，而是在不同時間點投入，結果大致會怎麼樣？」

這就是滾動報酬真正有價值的地方。

另外，還有一個很容易混在一起的觀念。0056今年報酬比較高，不等於已經證明「因為它配息比較多，所以表現比較好」。

ETF的報酬，最後還是來自它持有哪些股票、權重怎麼分配，以及這些資產後來漲了多少。配息比較像是把ETF資產裡的一部分，以現金形式發回給投資人。

所以我以前在談高股息ETF時一直提醒：「配息本身不是額外創造出來的報酬。」

ETF除息之後，淨值會相對扣除。真正要比較兩檔ETF，還是要把配息一起算進去，看「總報酬」。這次0050和0056的比較，也都是用配息再投入後的含息報酬來算。

所以我覺得，今年高股息ETF如果真的表現更好，其實是一個很不錯的教材。它剛好提醒我們：不要因為過去幾年市值型強，就認為高股息永遠不會贏。

反過來也一樣。也不要因為今年高股息領先，就立刻推論它長期一定比較好。投資市場本來就會輪動。

真正比較完整的判斷方式，應該把：「不同期間、總報酬、風險、成本、報酬來源」一起放進來看。

尤其如果這筆錢，是你準備放十年、二十年，甚至拿來存退休金。比起今年誰排第一，更重要的是：你持有的這套策略，長期到底能不能幫你累積足夠的資產，而且是你能夠持續抱得住的。

這才是ETF年度績效排行榜之外，更值得投資人思考的事。

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