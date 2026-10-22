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台光電攻漲停！009828持股權重達9.27％ 法人揭AI高階PCB材料升級商機

聯合新聞網／ 綜合報導
台光電股價攻上漲停，帶動市場關注AI高階PCB材料升級商機。統計至10月21日，009828持有台光電權重達9.27%，位居在台掛牌ETF第二名。聯合報系資料照
台光電股價攻上漲停，帶動市場關注AI高階PCB材料升級商機。統計至10月21日，009828持有台光電權重達9.27%，位居在台掛牌ETF第二名。聯合報系資料照

CCL龍頭台光電今日攻上漲停，延續市場對高階PCB材料升級的高度期待。法人表示，今年TPCA Show釋出的產業訊息顯示，台光電股價強勢背後反映的，不只是短期缺料題材，更是市場開始重新評估AI基礎建設未來三至五年的材料升級趨勢，以及台灣供應鏈在高速材料、載板供應鏈中的戰略地位。

統計至10月21日，在台掛牌ETF中，台光電持股權重超過9%的包括主動復華未來50（00991A）與中信台日韓PCB（009828）。若進一步觀察台光電持股權重前十大的ETF，除了009828之外，其餘皆為主動式ETF。009828則是聚焦台灣、日本及韓國PCB供應鏈的產業型ETF，布局橫跨PCB上、中、下游產業鏈，讓投資人可透過單一ETF參與AI帶動的PCB產業成長契機。

市場觀察CCL產業的方式正在改變。法人表示，過去主要關注伺服器出貨量與CCL用量，未來更重要的可能是單位價值含量提升，以及新世代材料的認證與量產進度。隨著AI PCB逐步導入HDI，競爭門檻已不只是高速材料的配方，更在於材料能否同時滿足高速傳輸、HDI製程、低翹曲、良率及量產穩定性。未來發展重點將由單一材料性能，轉向整體材料平台的整合能力，具備材料配方、製程經驗及量產能力的供應商，客戶黏著度與議價能力可望同步提升。

相較於傳統CCL市場，載板材料的技術門檻更高，目前全球供應仍高度集中於少數日韓業者。從TPCA現場釋出的訊息來看，台光電未來三至五年將持續朝載板材料領域布局。若AI晶片、先進封裝與高階運算需求同步成長，一旦成功切入載板材料供應鏈，長期成長動能有望從PCB材料進一步延伸至先進封裝材料領域，並受惠AI晶片大型化與載板規格升級趨勢。

更重要的是，這波AI材料競爭同時也是一場供應鏈與產能的競賽。台光電向上游供應商同步提出擴產需求，反映在高階材料需求快速增加之下，關鍵原料的取得能力日益重要。誰能優先取得更多玻纖布、銅箔等關鍵材料，誰就更有機會掌握產能與交貨能力，並進一步強化在供應鏈中的競爭地位。從公司大規模擴產規劃來看，也顯示業者眼中的AI需求並非單一年度的景氣循環，而更接近中長期的結構性成長趨勢。

展望後市，中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，AI硬體投資焦點正逐漸從晶片供應鏈延伸至PCB、CCL、玻纖布、銅箔及載板等關鍵材料環節。尤其當AI從資料中心進一步延伸至自駕車、機器人及各類實體AI應用，產業關注重點由單純的產能擴張，逐步轉向材料升級與供應鏈掌握能力。在需求與供給門檻同步帶動下，高階PCB供應鏈正進入新一輪結構性成長週期，長期成長趨勢值得持續關注。

台光電持股權重前十大ETF

股票代號股票名稱權重(%)
00991A主動復華未來509.57
009828中信台日韓PCB9.27
00995A主動中信台灣卓越8.24
00981A主動統一台股增長7.86
00406A主動中信台灣收益6.55
00994A主動第一金台股優6.44
00987A主動台新優勢成長6.37
00407A主動凱基台灣5.36
00408A主動第一金優股息4.89
00993A主動安聯台灣4.82

資料來源：CMoney，統計至2026/10/21。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 漲停 台光電 日本

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