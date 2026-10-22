台光電攻漲停！009828持股權重達9.27％ 法人揭AI高階PCB材料升級商機

CCL龍頭台光電今日攻上漲停，延續市場對高階PCB材料升級的高度期待。法人表示，今年TPCA Show釋出的產業訊息顯示，台光電股價強勢背後反映的，不只是短期缺料題材，更是市場開始重新評估AI基礎建設未來三至五年的材料升級趨勢，以及台灣供應鏈在高速材料、載板供應鏈中的戰略地位。

統計至10月21日，在台掛牌ETF中，台光電持股權重超過9%的包括主動復華未來50（00991A）與中信台日韓PCB（009828）。若進一步觀察台光電持股權重前十大的ETF，除了009828之外，其餘皆為主動式ETF。009828則是聚焦台灣、日本及韓國PCB供應鏈的產業型ETF，布局橫跨PCB上、中、下游產業鏈，讓投資人可透過單一ETF參與AI帶動的PCB產業成長契機。

市場觀察CCL產業的方式正在改變。法人表示，過去主要關注伺服器出貨量與CCL用量，未來更重要的可能是單位價值含量提升，以及新世代材料的認證與量產進度。隨著AI PCB逐步導入HDI，競爭門檻已不只是高速材料的配方，更在於材料能否同時滿足高速傳輸、HDI製程、低翹曲、良率及量產穩定性。未來發展重點將由單一材料性能，轉向整體材料平台的整合能力，具備材料配方、製程經驗及量產能力的供應商，客戶黏著度與議價能力可望同步提升。

相較於傳統CCL市場，載板材料的技術門檻更高，目前全球供應仍高度集中於少數日韓業者。從TPCA現場釋出的訊息來看，台光電未來三至五年將持續朝載板材料領域布局。若AI晶片、先進封裝與高階運算需求同步成長，一旦成功切入載板材料供應鏈，長期成長動能有望從PCB材料進一步延伸至先進封裝材料領域，並受惠AI晶片大型化與載板規格升級趨勢。

更重要的是，這波AI材料競爭同時也是一場供應鏈與產能的競賽。台光電向上游供應商同步提出擴產需求，反映在高階材料需求快速增加之下，關鍵原料的取得能力日益重要。誰能優先取得更多玻纖布、銅箔等關鍵材料，誰就更有機會掌握產能與交貨能力，並進一步強化在供應鏈中的競爭地位。從公司大規模擴產規劃來看，也顯示業者眼中的AI需求並非單一年度的景氣循環，而更接近中長期的結構性成長趨勢。

展望後市，中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，AI硬體投資焦點正逐漸從晶片供應鏈延伸至PCB、CCL、玻纖布、銅箔及載板等關鍵材料環節。尤其當AI從資料中心進一步延伸至自駕車、機器人及各類實體AI應用，產業關注重點由單純的產能擴張，逐步轉向材料升級與供應鏈掌握能力。在需求與供給門檻同步帶動下，高階PCB供應鏈正進入新一輪結構性成長週期，長期成長趨勢值得持續關注。

台光電持股權重前十大ETF

股票代號 股票名稱 權重(%) 00991A 主動復華未來50 9.57 009828 中信台日韓PCB 9.27 00995A 主動中信台灣卓越 8.24 00981A 主動統一台股增長 7.86 00406A 主動中信台灣收益 6.55 00994A 主動第一金台股優 6.44 00987A 主動台新優勢成長 6.37 00407A 主動凱基台灣 5.36 00408A 主動第一金優股息 4.89 00993A 主動安聯台灣 4.82

資料來源：CMoney，統計至2026/10/21。

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