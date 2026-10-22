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0050買了58次報酬率80.62％！拿棒球比喻009826：安打也能慢慢得分

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
一名投資人分享定期定額0050的經驗，累計扣款58次、報酬率達80.62%，並以009826為例，強調不猜高低點、持續投入的長期投資心法。記者胡經周／攝影
一名投資人分享定期定額0050的經驗，累計扣款58次、報酬率達80.62%，並以009826為例，強調不猜高低點、持續投入的長期投資心法。記者胡經周／攝影

元大台灣50（0050）一張15萬感想：全壘打與安打

附圖是我2017年初開始定期定額0050到某一個月為止的每月幾千元，扣款58次，買到「均價」83.21元(平均價格)，報酬率80.62%，中間不管漲到幾十趴，跌到幾十趴，都不停利不停損不停扣，現在當成回憶，在此分享給009826同好的網友。

薪水族都想要藉由投資幫自己加薪，近年流行的，例如：娃娃機、直銷、團購、挖礦、集資包租、合夥開店...只要是自己喜歡、安全、合法的都好。

曾經和朋友創業，也嘗試過一些副業，「股票」是我認為最簡單的投資方式，定期定額買市值型ETF更是適合薪水族養成紀律投資，省事省力不花時間，讓自己專注工作與生活。

定期定額，本來就是不看股價高低，不預測市場，隨時參與市場的方式，卻常見投資人一直在場外觀望，好像棒球比賽的打擊者，一直想要全壘打，一定要等到絕佳的好球才要揮棒，最後常是被三振出局於市場之外。

定期定額0050、貝萊德世界股票（009826），便宜也買貴也買，買到一個平均值，至少能一壘一壘慢慢累積得到安打，安全得分。

帳面紅字很高興，帳面大賠更應該高興，因為可以用便宜價買到更多股數。

「漲也賺，跌也賺，股市就有這麼好的事」《我的職業是股東 林茂昌》

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 ETF 指數化投資

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