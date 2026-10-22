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今年來台股漲幅冠全球 台股 ETF 績效長紅 00685L 上漲125.46%奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來漲幅前十名的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/10/21）
今年來漲幅前十名的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/10/21）

台股21日一掃多日陰霾，大漲594.84點，收在46,887.77點，統計今年來上漲61.89%居全球股市之冠，台股ETF也跟著績效長紅，統計95檔台股ETF中，共有52檔績效勝過大盤，其中，群益臺灣加權正2（00685L）今年上漲125.46%漲幅居冠。

進一步觀察單檔表現，包括群益臺灣加權正2、元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L）4檔正二都上榜，另外上榜的6檔均為半導體科技相關。整體而言，今年以來，台股ETF表現以正二、半導體科技雙主流表現最出色。

群益投信台股ETF研究團隊表示，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，投資人可以選擇結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，打造進可攻退可守的投資組合。台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

群益臺灣加權正2ETF經理人洪祥益表示，中長期來看，AI的熱潮尚未消退，台股基本面沒有變差，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2ETF。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與第4季投資契機。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，短期台股面臨高價股獲利了結的賣壓及美國升息及選舉的不確定性而進入整理的區間，接下來投資焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 漲幅 00685L群益臺灣加權正2

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