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遭嗆講一堆0050還是會配息！周冠男親自回覆：所以就要改買高股息？

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠男在臉書談高股息ETF配息與稅負問題，認為資產尚未累積到一定規模的投資人，應優先強化長期複利，並強調合法節稅也是投資人的權利。記者曾吉松／攝影
周冠男在臉書談高股息ETF配息與稅負問題，認為資產尚未累積到一定規模的投資人，應優先強化長期複利，並強調合法節稅也是投資人的權利。記者曾吉松／攝影

高股息ETF配息與稅負問題再掀論戰！財經教授周冠男近日在臉書發文，針對投資網紅談論高股息ETF領息繳稅、健保補充保費的觀點提出反駁。他強調，繳稅是國民義務，但合法節稅也是每個人的權利，對於資產尚未累積到一定規模的小額投資人，更應專注本業、持續累積少配息資產，強化長期複利效果。

周冠男指出，有投資網紅認為，投資高股息ETF領息不夠多，就不需要繳稅，這個說法沒有錯。但他認為，若領息金額仍未達到繳稅門檻，代表投資部位還不夠大，此時更不應將配息隨意花掉，而是應專注本業，持續累積少配息的資產，讓複利發揮效果。

至於有投資網紅主張，單筆領息超過2萬元，繳納健保補充保費支持健保是光榮的事，周冠男則不以為然。他表示，一般民眾生活已經不容易，支持健保財務不應成為小散戶必須承擔的責任，也不是個別小額投資人能夠一肩扛起的負擔，直言「合法節稅，沒有什麼不光榮的」，最後更以「認知決定命運」作結。

貼文曝光後，引發不少支持者共鳴，有人認同應以市值型ETF及長期資產累積為優先，也有人留言「高股息永遠在說心理 市值型永遠都有數據」，質疑高股息ETF的投資效益。另有民眾表示，認同周冠男強調專注本業、加強複利效果的觀點，認為合法節稅並無不妥。

不過，也有留言從不同角度提出疑問，其中一名民眾表示「講了那麼久，0050還是會配息呀」，周冠男則親自回覆：「連結基金成本不會比較高，歡迎自行爬文。另外，沒錯0050還是會配息，所以就要改買配息更高的高股息ETF？」另外，也有人關心低所得稅率族群領取股息是否可能享有退稅利益。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 配息 高股息 繳稅

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