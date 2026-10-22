00406A僅花88天衝破千億！刷新主動式ETF紀錄 稀飯：爆紅與台灣人愛配息有關

＊原文發文時間為10月19日

主動中信台灣收益（00406A）19號規模正式突破千億元啦！成為目前規模第3大的主動式ETF，僅次於主動統一台股增長（00981A）及主動統一升級50（00403A）。

回顧00406A在6/11掛牌時，規模僅有72.02億元，沒想到短短4個月，規模就大幅成長1,322.54%，只花了88個交易日便突破千億元大關，更創下台股主動式ETF掛牌後最快突破千億元的紀錄！

（備註：00403A在成立時，規模就已經突破千億元。）

不只規模快速成長，00406A的受益人數也增加至34萬人，相較於剛掛牌時的3萬多人，成長高達942.09%！

如果與我在9月中整理的資料相比，短短1個月，00406A的規模與受益人數更是雙雙翻倍成長！

從這樣的成長速度來看，00406A確實是近期人氣相當高的主動式ETF之一！

之前我分享00406A的相關限動時，也經常有人問我：「這檔為什麼這麼紅？」

我認為，其中一個原因，肯定跟台灣投資人喜歡...配息的特性脫離不了關係。

00406A自成立以來，已經累積配發3次股息，除了首次每單位配發0.128元，後續兩次皆維持在0.138元，單月配息率落在1.3%~1.6%之間，對於喜歡每月領息的投資人來說，自然具有一定的吸引力。

而本月也已公告，11月預估每單位配發0.138元，若以10/15收盤價9.30元計算，單月配息率約1.48%。

想參與本期除息，最晚要在11/2買進或持有，11/3除息，並預計於11/27發放股利。

而另一個原因，則與它的股價走勢有關。

近期台股持續處於高檔震盪，00406A的股價也受到大盤回檔影響，一度跌破發行價，但這反而吸引不少投資人趁著股價下跌時進場布局。

不過，對於喜歡領息的投資人來說，當ETF股價跌破發行價時，可能也會擔心後續的配息表現。

畢竟，近年不少股票型高股息ETF為了維持較高的配息水準，除了股票股利之外，也會運用已實現資本利得進行配息。

當市場下跌、基金缺乏足夠的已實現資本利得時，就可能壓縮透過資本利得支撐高配息的空間。

但00406A的策略有所不同！

除了投資台股之外，它也會透過選擇權策略收取權利金，增加收益來源。依照基金配息組成的分類，這類權利金收入被列入已實現資本利得，因此即使股價跌破發行價，也不代表00406A就無法透過權利金收入進行配息。

回顧00406A過往3次配息，配息組成皆為100%的選擇權權利金收入，而非依靠股票買賣所產生的已實現資本利得。

此外，選擇權權利金收入不像股票股利，主要集中在成分股的除權息旺季，而是可以透過選擇權操作，在不同市場環境下取得權利金收入。

這也讓00406A與一般高股息ETF，在收益來源上有著明顯的差異。

如今00406A規模已經突破千億元，接下來能否持續吸引資金流入，又是否能維持目前的高配息水準，就讓我們繼續觀察囉！

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