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009826真正港「買遍全球」的ETF！布局上千檔股票 大型IPO最快5天納入

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德世界股票（009826）主打「VT+」策略，布局全球48國、上千檔股票，並透過大型IPO快速納入機制，擴大投資組合的市場涵蓋範圍。（聯合報系資料照片）
貝萊德世界股票（009826）主打「VT+」策略，布局全球48國、上千檔股票，並透過大型IPO快速納入機制，擴大投資組合的市場涵蓋範圍。（聯合報系資料照片）

市面上許多投資人常以為ETF名稱只要冠上「全球」，就代表涵蓋了全世界，但貝萊德投信在最新發布的影音內容中指出，實際檢視市面上大多數全球型ETF，往往僅挑選幾十檔至幾百檔大型股，甚至部分商品完全未納入新興市場，難以完整代表全球市場輪廓。

為滿足跨市場配置需求，貝萊德世界股票（009826）主打獨家「VT+」策略，投資範圍橫跨48個國家、涵蓋上千檔成分股，除了大型企業，也納入中小型股，覆蓋全球接近90%的可投資市值，提升全球市場的代表性。

009826追蹤指數另設有「大型IPO快速通關機制」，符合條件的新上市企業，最快可在掛牌上市收盤後5個交易日納入指數，讓投資組合更快參與新興企業的成長機會，不必完全等待定期審查。

009826結合旗下iShares與標普道瓊斯（S&P）的指數及投資專業，透過跨國家、跨產業與不同市值規模的配置，協助投資人更廣泛參與全球市場成長。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF IPO

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