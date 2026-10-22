體檢18檔50系列台股ETF 跟漲抗跌

10月來台股動盪不小，加權指數高低點落差逾3,800點，當外資持續調節之際，本土資金持續力挺台股，看好長線發展下，逢拉回趁勢布局台股「50」系列ETF，可跟漲抗跌、掌握台股成長機會。

盤勢動盪時機，正是檢視盤面上18檔「50」系列台股ETF績效表現的良機，觀察近一季來，加權報酬指數漲6.4%，同期間，主動野村台灣50漲9.2%、凱基台灣TOP50漲8.9%、聯邦台精彩50漲8.8%，來有中信臺灣智慧50、富邦旗艦50、國泰台灣領袖50、玉山市值動能50等表現突出。

然而，在台股高檔震盪的近一周，加權指數下跌3.5%，富邦旗艦50、凱基台灣AI50、華南永昌優選50以及凱基台灣TOP50表現也展現抗跌力道。

大盤居高，市場容易聚焦點位，凱基台灣AI 50研究團隊指出，隨著今年來台股躍全球第四大市場，成交量居全球前十大，流動性與成長性都在全球主要市場中居前，台股成為這波全球性資金調節的重點市場之一。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，10月中下旬美國科技巨頭的財報將驗證AI需求、美國期中選舉則讓地緣政治風險延續到11月之後。

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