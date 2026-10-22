52檔台股ETF 漲贏大盤

台股今年來上漲61.89%居全球之冠，台股ETF也績效長紅，95檔台股ETF有52檔績效勝過大盤指數表現，以群益臺灣加權正2（00685L）漲幅125.46居冠，今年表現以槓桿型的正二及半導體科技類型最出色。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，中長期來看，AI熱潮尚未消退，台股基本面沒有變差，在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除運用市值型、主動式外，也可選擇投資正二 ETF。

積極型投資人可以趁大幅回檔買入正二，但台股正二型ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與第4季投資契機。

野村臺灣新科技50基金經理人林怡君表示，尖端模型研發速度即使放慢，並不等同AI或算力需求消失，即使下一代大型模型推出時程拉長，安全測試、模型更新及資安監控仍需要大量運算資源，未來算力用途可能由訓練逐步轉向推論與企業端應用，雲端業者也有更多時間提升既有GPU使用效率與投資報酬率，因此不宜直接解讀為資料中心需求反轉。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，前三季領先族群高度集中於半導體、IC設計與科技產業，背後最大推力仍來自全球AI基礎建設投資。AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

投信法人表示，台股正二 ETF運作機制為每日重新平衡，市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制投資風險。

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