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台股盤中重返47,000點 主動 ETF 漲勢更猛！千億級00406A 配息受矚目

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股21日盤中強彈逾900點，一度重返47,000點大關，多檔主動式ETF漲幅更超越台灣加權指數。法人表示，台股歷經近期快速修正後，低檔買盤開始浮現，不過短線能否重新站回五日線仍是觀察重點，同時季線能否發揮支撐效果，也將牽動後續市場信心。在行情震盪加劇之際，兼顧資本利得與現金流的投資策略，也開始受到市場青睞。

目前三檔規模突破千億元的主動式ETF，包括主動統一台股增長（00981A）、主動統一台股升級（00403A）及主動中信台灣收益（00406A），盤中漲幅皆超過2%。其中，00406A即將於11月3日除息，每單位配息0.138元，若以9.35元估算，單次配息年化配息率約17.7%，成為近期市場關注焦點。

投資專家表示，00406A掛牌僅一個月便進行首次收益分配，目前已完成三次配息，前三次除息也皆順利填息。在市場震盪放大之際，投資人除了追求成長機會，對於現金流的需求也同步升溫，兼具收益策略與成長部位的產品，因此更容易受到資金青睞。

不同於部分以成長股為主要訴求的主動式ETF，00406A約有20%部位搭配Covered Call策略，透過權利金收益，降低市場震盪對投資組合的影響；此外，投組亦搭配期貨與成長型股票，在追求收益的同時，也保留參與台股上漲行情機會。

展望後市，主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，AI產業長線成長趨勢並未改變，相關資本支出及硬體規格升級，仍將是支撐台股基本面的重要力量。隨著近期股價修正，部分AI供應鏈評價也有重新檢視的空間，市場震盪未必全然是風險，也可能提供中長線投資人重新布局的機會，後續可留意具備技術門檻、規格升級及產能擴張題材的半導體與PCB族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 配息 ETF

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