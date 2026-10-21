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0050、00685L、00662接力分割！ETF真變便宜？詹璇依揭差異
針對近期市場熱議的ETF分割議題，財經主持人詹璇依在最新影音內容中說明，ETF分割後雖然從絕對金額或體感上來看，每張購買價格確實變低，但實際上資產的內在價值完全沒有改變。
詹璇依以吃披薩為例生動比喻，點了一份12吋的披薩，不論是切成4片還是切成6片，全部吃進肚子裡的分量都是一樣的。
ETF分割的本質只是將單位切得更小，內容物與總價值維持不變；而發行機構之所以將單位變小，核心目的在於降低進場門檻，讓更多投資人能夠更容易參與。
她進一步列舉市場實際案例指出，例如：
過往元大台灣50（0050）原本一張要20幾萬元，分割後一張降至約4萬到5萬元；
近期熱門的群益臺灣加權正2（00685L）進行1拆24分割，原本買一張需耗費30幾萬元，分割後一張僅需1萬出頭即可入手；
另外即將進行分割的富邦NASDAQ-100（00662），分割後價格也回落至2萬出頭的親民水準。
詹璇依總結表示，ETF分割並非代表商品本質「變便宜」，其內容物與持有價值並未縮水或增加，最大好處是有效降低了單張投資門檻，使小資族與各類投資人參與市場變得更加容易。
◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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