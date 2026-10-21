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台股多頭帶動高股息 ETF 統一 ETF 00939於11月3日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣高息動能ETF基金( 00939 )2026年10月收益分配時程。資料來源：統一投信
統一台灣高息動能ETF基金( 00939 )2026年10月收益分配時程。資料來源：統一投信

2026年來受惠台股多頭行情，激勵高股息ETF表現，企業獲利成長有利高息股的股利發放、ETF股價上漲也有望帶來資本利得。月配息的統一台灣高息動能ETF（00939），每受益單位配發0.15元，實際配息金額則預計於10月30日公布。00939將於11月3日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為11月2日，配息收益預估於11月25日到帳。

統一台灣高息動能ETF淨值持續上揚並創下歷史新高，10月19日每單位淨值達到24.99元。這檔ETF追蹤特選台灣高息動能指數，除權息旺季結束後，指數於9月調整成分股權重，從追求股息轉為側重高息股的成長潛力。目前00939成分股聚焦金融及電子產業，同時掌握台股成長性產業的投資機會，並在防禦性產業布局顯著，在股市高檔震盪之際，可分散單一產業的系統性風險。

展望後市，統一台灣高息動能ETF基金經理人林良一表示，台股基本面穩健，經濟呈現高速成長、上市櫃企業獲利持續上修，長線多方趨勢不變。惟短線受到美國通膨數據等非基本面因素影響，加上台股大盤來到高檔，震盪幅度加劇。高息族群挾相對親民評價，於資金高度集中AI的盤勢中，可望扮演防禦與資金停泊的避風港。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 除息 高股息

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