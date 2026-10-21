00406A借券利率達1.4％！出借股票恐砸自己腳？專家揭原因

出借00406A是搬石頭砸自己的腳嗎

主動中信台灣收益（00406A）規模衝破千億，10/19基金規模達1024億。

好多人都有買00406A，我也是其中一隻...

相信有開股票出借權限的朋友，證券APP會一直跳出「熱門出借股票00406A，您可出借增加收益…」

近期00406A的出借利率也一直居高不下，附圖參考利率即為1.4%。很多投資人的認知是：股票不可以出借，出借等同於支持借券人放空股票，為了一點點利息，反而搬石頭砸了自己的腳。

其實我們不需要把自己那一點點份額想的太偉大了，巿場往往比我們想的更加複雜。

00406A近期成交量經常性霸榜，是當紅的熱門ETF。直接原因是: 便宜，配息殖利率極高。

太甜美了，直擊台灣投資人的要害，所以大家拚命的買00406A。

當然, 此款類型的ETF本就有其特點，尤其是基金可賣出選擇權的call賺取權利金。這也是双面刃，想加大部位投資的朋友們一定要花一點時間爬文，弄懂它再作加倉的動作。

我們今天想聊的是，00406A的股票出借利率如此之高，是否合理!是否有損於投資人的利益呢!

概可從二個主要層面來分享我們的關注

1. 溢價率

00406A於10/20的交易價為9.15元；盤中預估淨值9.08元，溢價0.77%

因為溢價，投資機構可能借現股來賣出（以即時巿價賣出），並且相對應的向發行公司進行實物申購來加以平倉套利，付些微的利息短暫取得現股來套出溢價的價差

2.造巿商的需求

我們相信這是最主要借券需求強烈的直接因素

我們以10/20的數據來看，散戶目前看空00406A賣出的融券餘額才54張，根本沒有散戶看空00406A。但機構法人借券賣出的餘額竟然高達25.7萬張！

機構法人看壞00406A嗎？並不是的，而是因為00406A的買氣太強大了，發行的券商及合約造巿商必須在巿場上提供足夠的流動性，才不會使得投資人買不到或賣不掉，近而造成巿價偏離淨值太多的情況。

我們時常會在個股五檔掛單時看到499張或999張等等都是造巿商的傑作。

小結論是當前00406A的借券利息很高，我們認為主因是投資人對00406A的買力太強大了，所以造巿商需要向我們借券來提供短暫的流動性。所以借券給投信賺它一點利息一點都不過份。反而也幫助00406A達到更健康的流動性。

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