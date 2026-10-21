台股反彈 投資人加碼這幾檔 個股成交第一00406A 零股成交第一0050

台股21日開高，一度大漲逾960點，收復47,000點大關，投資人仍持續加碼，盤中個股成交前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾44萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第三。其他個股為友達（2409）逾26萬張排名第二、台郡（6269）逾12萬張排名第四、台玻（1802）逾12萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有447萬，南亞（1303）有187萬，主動中信台灣收益有171萬，台積電（2330）有145萬，元大台灣50正2（00631L）有133萬，前五大也有三檔ETF。

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