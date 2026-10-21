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中國連21個月增持黃金！009834、009835於11月9日開募 黃金、銅礦題材受矚目

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德投信看好黃金及全球礦業投資機會，旗下009834、009835預計11月9日至13日募集，發行價均為15元，分別布局黃金與貴金屬礦業、全球關鍵礦業股票。法新社
貝萊德投信看好黃金及全球礦業投資機會，旗下009834、009835預計11月9日至13日募集，發行價均為15元，分別布局黃金與貴金屬礦業、全球關鍵礦業股票。法新社

全球股市創高後震盪加劇，加上地緣政治風險升溫，貝萊德投信發布影音內容，由主講人Ryan解析「貝萊德世界黃金基金」的投資優勢。

貝萊德投信指出，全球政府與央行債務負擔沉重，財政赤字問題難解，市場對貨幣信用及通膨侵蝕購買力的疑慮升高，使黃金逐漸成為資產配置的重要選項。

資金面方面，貝萊德投信分析，自2026年8月以來，全球黃金ETF散戶資金明顯淨流入，央行購金速度也較上半年加快，其中中國官方已連續21個月增持黃金，顯示市場買氣升溫。

貝萊德世界黃金基金主要投資全球金礦商股票。相較於實體黃金，金礦股在金價上漲時，可能因獲利放大而具備更高成長潛力，並帶動股利增加。基金提供累積型、總報酬及月配息級別，另有前收、後收等手續費架構，滿足不同配置需求。

貝萊德投信也將布局延伸至台灣ETF市場，預計11月9日至13日募集兩檔新商品，分別為追蹤富時TIP世界黃金指數的「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）」，以及追蹤富時TIP世界礦業指數的「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）」。

兩檔ETF發行價均為每單位新台幣15元，採新台幣計價、不配息設計，風險報酬等級同為RR5，投資人可透過台股券商交易，參與全球貴金屬及關鍵礦業市場。

兩檔ETF的產業布局各有側重：

009834
聚焦伊格爾礦業、紐蒙特、巴里克等黃金與貴金屬礦業龍頭。

009835
涵蓋必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭等礦業大廠，布局AI資料中心、電網及電力基礎建設所需的銅、鐵礦砂與鋁等關鍵資源。

須留意的是，兩檔產品皆為股票型ETF，並非直接持有實體金屬，投資人仍須評估原物料價格循環及股市波動風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

貝萊德世界黃金基金 009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF

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