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009813鎖定美股50強！蘋果、微軟到輝達…龍頭輪動不漏接

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德標普卓越50（009813）鎖定美股50大龍頭企業，過去10年市值成長4倍，透過指數汰弱留強機制，掌握蘋果、微軟到輝達等企業的龍頭輪動趨勢。記者許正宏／攝影
貝萊德標普卓越50（009813）鎖定美股50大龍頭企業，過去10年市值成長4倍，透過指數汰弱留強機制，掌握蘋果、微軟到輝達等企業的龍頭輪動趨勢。記者許正宏／攝影

美股持續走高的背景下，貝萊德投信先前於影音內容中，由基金經理人楊貽甯深入剖析美股市場優勢，並聚焦介紹旗下在台掛牌的首檔ETF：貝萊德標普卓越50（009813）的產品核心特色。

楊貽甯指出，投資美股最有效率的方式是聚焦前50大龍頭企業，主要具備三大優勢：

1.決定性的市場影響力

美股前50大企業在過去10年市值翻了4倍，占大盤比重已拉升至61%，與大盤相關係數高達97%，是主導美股格局的核心力量。

2.深厚護城河與競爭力

前50大龍頭均為具備結構性優勢的領導品牌，在獲利能力、營收成長與資金儲備上皆擁有強大實力。

3.長期成長潛力

以追蹤50大龍頭的標普500卓越50指數為例，長期總報酬表現更勝大盤，且即使面對政策紛擾，也能驅動美股大盤近八成的報酬。

針對龍頭企業是否會隨時代更迭而落伍的疑慮，楊貽甯說明，從早期的IBM、埃克森美孚，到後來的蘋果微軟，乃至於因AI趨勢崛起的輝達，龍頭名單本就會隨技術變革而動態洗牌。

009813追蹤標普500卓越50指數，最大優勢在於指數「內建趨勢輪動與汰弱留強機制」，能自動即時跟上市場脈動，免除投資人在數千檔美股中大海撈針的選股難題。

此外，009813更結合了全球最大資產管理與ETF發行品牌「貝萊德iShares」，以及全球最具指標性的指數編製機構「標普道瓊斯（S&P）」，強調以國際統一的高品質管理標準，讓台灣投資人能以親民便利的門檻，「原廠直送」一籃子打包美股50大核心企業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009813貝萊德標普卓越50 ETF 美股 輝達 微軟 蘋果 IBM

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