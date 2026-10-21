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費半跌破一個標準差！AI 投資下一個黑馬是誰？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

費半指數已跌破一個標準差，主動摩根美國科技（00989A）產品經理溥琪琳表示，市場修正，反映出一個更深層的核心問題：AI投資周期能否順利從資本支出的高速擴張階段，進入營收與獲利的收成期。

溥琪琳分析，隨著AI相關投資從晶片逐步擴展至資料中心、網路及電力等基礎建設，資金需求同步增加，而在高利率環境下，企業的融資成本也相對提升。因此，市場對企業的資本支出、資產負債表，以及投資最終資本報酬率，投以嚴格的標準檢視。

在這樣的背景下，溥琪琳指出，市場最關注的是科技巨頭在積極擴大資本支出與提高財務槓桿的同時，能否維持過去穩健的財務體質。

根據最新數據，超大規模雲端業者的槓桿比率雖因資本支出與租賃負債增加，從過去低於0.5倍提升至1.3倍，但仍遠低於美國投資級企業的平均2.7倍。這顯示這些企業憑藉穩健的現金流與優異的信用評等，依然具備良好的財務韌性，能夠承受產業投資周期帶來的挑戰。

溥琪琳表示，除了AI基礎設施外，更應聚焦「AI賦能企業」。企業透過與AI技術結合，創造全新獲利模式，成為未來的投資黑馬。長期投資價值的核心在於評估自由現金流與獲利品質。擴大投資產業範圍，避免擁擠交易，亦是提升長期表現的重要策略。

回歸理性分析，溥琪琳認為，費城半導體產業近期大幅回調，估值正快速修正。目前費城半導體本益比已降至近五年平均值以下，約一個標準差的位置。短期利率上升雖對科技股造成壓力，但只要企業能維持高於利率的成長動能，股價仍具備持續上漲的基礎。

溥琪琳舉例，生物製藥產業的TWIST利用矽晶片技術高效合成AI設計的DNA編碼，股價一年內暴漲三倍多。金融保險產業的Lemondade將AI整合至投保、客服與理賠流程，2026年第2季營收年增率達79%。未來，隨著自駕車、機器人、航太產業發展，AI應用將從基礎建設擴展至各行各業，創造巨大商機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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