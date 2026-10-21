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10月台股震盪劇烈 主動台股 ETF 抗跌十強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10月主動台股ETF抗震十強。（資料來源：CMoney）
10月主動台股ETF抗震十強。（資料來源：CMoney）

台股2026年10月以來震盪劇烈，台股類股輪動快速，科技、金融類股輪番演出，採取主動配置、動態調節的主動台股ETF，同期間也出現劇烈震盪，觀察10月以來表現相對抗跌的十檔主動台股ETF，多檔屬於今年6、7月間新發行台股ETF，同時在產品設計上也偏向追股息收益等投資特性。

這波表現位居抗跌十強之列，主動第一金優股息ETF（00408A）經理人張正中分析，近期台股受到美國半導體禁令政策討論，科技巨頭財報公布前觀望等，海外AI股、記憶體等，高評價科技股出現漲多拉回、股價面臨修正壓力，這波股價修正，主要在高估值IC設計及中小型電子族群等，而在伺服器代工、AI散熱、PCB等則表現相對抗跌。

此外，張正中也指出，在科技股高檔震盪之際，資金自高估值科技股撤出，轉向估值相對合理，具備防禦特性的金融股，10月以來也可以發現金融族群扮演撐盤與資金避風港的角色。

法人認為，10月下旬至11月初將進入美國期中選舉與企業財報發布、法說會高峰期，市場情緒仍將維持審慎觀察態度，研判台股維持區間震盪，以個股行情、類股輪動表現為主，這波展現抗跌力的主動台股ETF仍然是大選前較值關注標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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