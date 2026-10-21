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台股 ETF 受益人數突破1,900萬人創新高 0050、00919等22檔同創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數創高的前十大台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/10/16）
受益人數創高的前十大台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/10/16）

上周大盤震盪，人氣轉向相對穩健的台股ETF。根據集保戶股權分散10月16日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周增加69.6萬人，總人數突破1,900萬大關達1,925萬122人創歷史新高，統計今年來增加707萬6,632人。

進一步以單檔人數變化來看，包括0050、00919、00927、0056、00985A、00406A、009816等共22檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看以市值型、高息型人氣相對旺。

市場法人表示，高息ETF相對穩健抗震，可為投資組合帶來平衡風險效益，建議投資人可以半導體題材加上配息率相對高的台股高息ETF參與台股未來上漲契機。

群益投信台股ETF研究團隊指出，目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點。

群益投信台股ETF研究團隊表示，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，擁有台股半導體科技與配高息的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

群益半導體收益（00927）暨群益台灣精選高息ETF（00919）ETF經理人謝明志表示，近期台股加權指數隨美股回檔呈現高檔震盪，投資氣氛略顯觀望。不過隨著AI外溢效益發酵，台灣供應鏈憑藉完整產業優勢，營收獲利有望持續上修，尤其輝達新品進入量產，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。

謝明志表示，台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。操作上，可擇優布局AI供應鏈相關、具業績能見度之族群，以掌握台股成長契機。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，市場預期台股企業明年獲利有望繳出近28%的增長，在獲利表現保持強勁下，有助支持股市表現，短期整理不影響股市長多趨勢。

許育誌指出，在投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，建議投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式市值台股ETF來掌握行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 受益人數

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