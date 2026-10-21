台股 ETF 受益人數周增70萬突破1900萬大關創新高 市值高息人氣旺

大盤震盪，人氣轉向相對穩健的台股ETF。根據集保戶股權分散10月16日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周增加69.6萬人，總人數突破1900萬大關來到19,250,122人創下歷史新高，統計今年來增加7,076,632人。包括元大台灣（0050）、00919、00927、0056、00985A、00406A、009816等共22檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看以市值型、高息型人氣相對旺。

群益投信台股ETF研究團隊指出，目前台股仍屬多頭整理，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點。一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，擁有台股半導體科技與配高息的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

群益半導體收益暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，近期台股加權指數隨美股回檔呈現高檔震盪，投資氣氛略顯觀望。不過隨著AI外溢效益發酵，台灣供應鏈憑藉完整產業優勢，營收獲利有望持續上修，尤其輝達新品進入量產，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。操作上，可擇優布局AI供應鏈相關、具業績能見度族群，以掌握台股成長契機。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，市場預期台股企業2027年獲利有望繳出近28%的增長，在獲利表現保持強勁下，亦有助支持股市表現，故短期整理不影響股市長多趨勢。在投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，建議投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股的主動式市值台股ETF來掌握行情。

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