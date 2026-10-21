快訊

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

NBA／76人四巨頭開幕戰狂轟74分 詹姆斯全能秀領軍逆轉尼克

聽新聞
0:00 / 0:00

PCB族群跌深反彈！009828漲逾4％ 經理人：AI產業尚未見泡沫跡象

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日PCB族群跌深反彈，帶動中信台日韓PCB（009828）漲逾4%；經理人葉松炫指出，AI持續推動高階PCB材料與製程升級，目前產業面尚未見明顯泡沫跡象。記者許正宏／攝影
台股21日PCB族群跌深反彈，帶動中信台日韓PCB（009828）漲逾4%；經理人葉松炫指出，AI持續推動高階PCB材料與製程升級，目前產業面尚未見明顯泡沫跡象。記者許正宏／攝影

台股大盤今（21）日早盤回神，PCB族群同步出現跌深反彈。法人表示，AI帶來的不只是需求增加，更是產業價值重新分配的契機。20日登場的TPCA Show 2026匯聚PCB供應鏈業者，從展場觀察來看，供應鏈對高階PCB產業展望仍偏正向，並已提前為2027年至2029年的需求進行準備。尤其當AI逐步走向自駕、機器人等實體應用，相關算力與硬體基礎建設仍具成長空間。

今年TPCA Show 2026可以發現，高速材料發展持續朝更高規格演進，但產業競爭焦點已不再只是材料規格本身，而是能否兼顧加工姓、量產良率與成本效益。反映在產業趨勢上，AI帶動的高速材料升級並非一次性的規格轉換，而是伴隨AI晶片持續演進的長期升級循環。

法人認為，更值得注意的是，產業競爭門檻聚焦在誰能同時解決材料特性、壓合、鑽孔、尺寸穩定性及量產良率等問題。換句話說，AI正推動PCB產業從過去依照規格生產的製造模式，逐步走向材料、製程與量產能力的整合競爭。市場對高階CCL的觀察重點，也已從單純電性規格延伸至加工能力、成本、量產良率與穩定供貨能力。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，AI晶片快速迭代之下，高速傳輸、低損耗、散熱與尺寸等要求同步提高，帶動從CCL、玻纖布、銅箔到PCB與載板等整體供應鏈持續升級。換言之，未來競爭關鍵不再只是單一材料性能，而是能否有效整合材料配方、加工製程與量產能力。

葉松炫進一步指出，下一代材料並非規格愈高愈容易快速普及。以PTFE為例，雖具低介電損耗特性，但實際導入仍須克服PCB加工與量產良率等挑戰，因此未來高速材料的競爭不只是比較材料性能，還必須同時考量加工性、量產良率與成本效益，最終則有賴整體PCB生態系共同完成驗證。

除了高階CCL，ABF載板供需亦受到關注。高盛近期對ABF載板產業維持正向看法，9月相關報告指出，受AI及高效能運算需求帶動，ABF載板供給缺口可能持續擴大至2028年，反映AI晶片尺寸、運算效能及封裝複雜度持續提升之下，載板供應仍面臨結構性壓力。

究竟AI是否已出現泡沫疑慮？葉松炫認為，目前從產業面尚未看到明顯泡沫跡象。相較於因短期股價修正而擔憂AI行情是否結束，投資人更值得關注的，是關鍵供應商的獲利上修循環何時告一段落，以及供需與產業基本面是否真正出現反轉。

中信台日韓PCB（009828）自9月2日掛牌以來受到市場關注，布局橫跨台灣、日本及韓國PCB產業鏈，涵蓋CCL、銅箔、載板及高階PCB製造等環節，今天PCB族群反彈，也激勵該檔ETF漲幅超過4%。

法人表示，AI推動PCB產業的成長動能不只來自需求增加，更來自規格升級與產業價值量提升。隨著高階PCB、CCL及載板供應鏈持續升級，後續除了觀察終端AI需求，也應留意上游材料供應、產能擴充及新一代產品認證進度，這些因素都將成為判斷PCB產業下一階段景氣的重要指標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 供應鏈 族群

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股明年上看6萬點！00406A不為配息犧牲選股 鎖定台積電、台達電等AI龍頭

南韓股市暴跌15%！三星、SK海力士重挫 年輕人千萬婚房基金慘腰斬

當沖11個月慘賠1.8億！前刑警50張台積電（2330）全賣光 離婚又賣房

南韓股市7天暴跌20％！總統李在明喊救市 房市也要出手穩定

相關新聞

台股強彈900點！00406A年化配息率衝17.7％ 11月3日除息

台股盤中強彈逾900點重返4.7萬點，00406A每單位配息0.138元，11月3日除息，年化配息率約17.7%。

PCB族群跌深反彈！009828漲逾4％ 經理人：AI產業尚未見泡沫跡象

PCB族群跌深反彈，009828漲逾4%；法人稱AI產業尚未見泡沫，高階材料與載板需求仍持續受市場關注。

台股 ETF 受益人數突破1,900萬人創新高 0050、00919等22檔同創高

上周大盤震盪，人氣轉向相對穩健的台股ETF。根據集保戶股權分散10月16日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周增加69.6萬人，總人數突破1,900萬大關達1,925萬122人創歷史新高，統計今年來增加707萬6,632人。

台股 ETF 受益人數周增70萬突破1900萬大關創新高 市值高息人氣旺

大盤震盪，人氣轉向相對穩健的台股ETF。根據集保戶股權分散10月16日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周增加69.6萬人，總人數突破1900萬大關來到19,250,122人創下歷史新高，統計今年來增加7,076,632人。包括元大台灣（0050）、00919、00927、0056、00985A、00406A、009816等共22檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看以市值型、高息型人氣相對旺。

大盤震盪 十檔台股 ETF 價量齊揚 反1、高息成避震利器

台股10月以來高檔震盪整理，統計下跌3.44%，台股ETF表現也是跌多漲少，維持正報酬的台股ETF有22檔，其中價量齊揚的十檔中，除了包括群益臺灣加權反1（00686R）在內的4檔反1外，其他6檔原型台股ETF分別是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）等清一色都是高息型。顯示出在大盤震盪之際，除反1是避震利器外，高息ETF相對穩健抗震，而資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

台股明年上看6萬點！00406A不為配息犧牲選股 鎖定台積電、台達電等AI龍頭

林奕邦預估台股明年上看6萬點，00406A鎖定台積電等AI龍頭，不為配息犧牲選股，並以賣出買權策略兼顧成長與月配息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。