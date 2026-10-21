貝萊德 iShares 安碩世界黃金礦業 ETF 傘型基金 11月9日開募

全球最大ETF品牌iShares在台推出全新主題投資產品，貝萊德iShares安碩世界黃金礦業ETF傘型證券投資信託基金將於11月9日至11月13日展開募集，旗下包含貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）及貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）兩檔全球主題式ETF，協助投資人掌握推動經濟轉型的關鍵力量，布局支撐未來重大產業發展的重要上游資源。

009834追蹤富時TIP世界黃金指數（FTSE TIP Global Gold Index），聚焦全球黃金與白銀礦業龍頭企業，投資範圍涵蓋已開發及新興市場，讓投資人以單一ETF參與黃金結構性需求升級帶動的成長趨勢。

009835追蹤富時TIP世界礦業指數（FTSE TIP Global Mining Index），布局全球礦業與金屬生產企業，投資組合涵蓋銅、鋁、鐵礦石及其他重要工業金屬相關企業，掌握AI、電氣化及基礎建設等趨勢帶動的上、中、下游關鍵資源需求。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「全球投資環境近年發生許多結構性變化，投資人不僅關注科技創新，也益發重視在背後支撐這些全球大趨勢的實體資產與資源需求。根據貝萊德最新發布的《2026台灣ETF投資人洞察》報告，商品型ETF是台灣投資人未來一年最有意願增加配置的ETF類別之一。貝萊德在黃金、礦業及天然資源投資領域擁有超過30年的研究與投資經驗，此次推出世界黃金與世界礦業兩檔ETF，希望為台灣投資人提供更多元的全球配置工具，並進一步豐富iShares在台灣的ETF產品選擇。」

009834、009835擬任基金經理人楊貽甯表示：「市場目光正從投資AI，進一步擴展至支撐AI發展的基礎設施，以及AI所帶動的廣泛產業機會。隨著AI建設加速、電力需求攀升與能源轉型持續推進，加上全球國防軍備支出上升，關鍵資源的重要性日益提升，帶動礦業與相關產業迎來新的成長動能。另一方面，全球央行增持黃金，2022年以來每年平均產生超過約 1,000 噸的需求，是 2010至2021 年均量的2.1倍，成為國際金價的重要支撐；此外，地緣政治不確定性及多元配置需求，同步持續支持黃金的長期投資價值。在供給增幅有限而需求持續擴張的情況下，黃金與礦業可望成為掌握AI時代結構性趨勢的重要布局方向。」

這次推出的黃金礦業ETF傘型基金，結合貝萊德於黃金、礦業、能源及其他關鍵資源領域逾30年的研究實力，以及iShares的ETF管理經驗與全球交易能力，為台灣投資人提供輕鬆參與黃金與全球礦業發展趨勢的新選擇。作為全球最大ETF品牌之一，iShares目前於全球發行逾1,800檔ETF，管理資產規模超過6.4兆美元，產品涵蓋股票、債券及多元策略，協助投資人因應不同市場環境下的配置需求。

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