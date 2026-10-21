0050、0056除息日為何靠近期貨結算？Ffaarr推測：這樣選日子是有意義的

7月時元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），以及這次0056的除息日，都有一個共同點，就是都在期貨結算日前後。

雖然只是我推測，但這樣選日子是有意義的。

因為0050和0056的配息方式類似，就是在決定要除息多少之後，就逐步把所需現金累積起來，但屯現金會造成股市上漲時漲幅落後，所以會用相應的期貨部位取代。

例如：0056明天除息，現在就留了2.29% 的期貨部位（對應所持現金）。通常會在除息前一天賣掉相應的期貨部位，這樣第二天就可以把對應部位的現金拿來配息。

而如果剛好在期貨結算日，就可以直接讓這 部位到期不用賣，也不用再轉倉，省下一點交易成本。跟賣出的效果是類似的，算是一種合理的作法。

不過無論怎麼做，都不會改變ETF配息實質上就是投信幫你賣出股市部位這件事，如果剛好在低點就是賣在低點，秒填息就是錯過上漲。

註：過去一個月左右0056的績效 剛好贏加權指數，再加上正價差，這代表留2%期貨其實拉低了報酬，但每次狀況都會不同。

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