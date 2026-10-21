大盤震盪 十檔台股 ETF 價量齊揚 反1、高息成避震利器

台股10月以來高檔震盪整理，統計下跌3.44%，台股ETF表現也是跌多漲少，維持正報酬的台股ETF有22檔，其中價量齊揚的十檔中，除了包括群益臺灣加權反1（00686R）在內的4檔反1外，其他6檔原型台股ETF分別是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）等清一色都是高息型。顯示出在大盤震盪之際，除反1是避震利器外，高息ETF相對穩健抗震，而資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

統計投信發行的台股反向ETF計有群益臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1（00676R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50反1（00632R），可供投資人避險或反向操作台股時做參考。不過，目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1%，而最低的管理費僅0.3%，不同業者所收取的費用率最多可差至三倍以上。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。此外，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反1ETF經理人洪祥益表示，台灣加權指數自差32點攻上5萬點以來表現非常震盪，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。不過台灣反向一倍ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正的過程，而非長線多頭的終結。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，科技半導體、金融產業後市表現均可期，投資人可逢低分批布局。

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