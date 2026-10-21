台股明年上看6萬點！00406A不為配息犧牲選股 鎖定台積電、台達電等AI龍頭

面對近期市場高檔震盪與利率雜音，中國信託投信在最新影音節目中，深入解析台股後市與主動中信台灣收益（00406A）的策略亮點。

中信投信基金經理人林奕邦（Joseph）指出，短期市場雖受選舉、淡季與升息預期等因素干擾，但台股受惠AI核心動能與強勁的企業獲利支撐，明年大盤具備上看6萬點的潛力，而在震盪行情中，兼具資本利得爆發力與現金流優勢的00406A正是當前的一時之選。

00406A不為配息犧牲選股

林奕邦特別強調，00406A最大的產品特點，在於「絕不會為了追求配息，而去妥協選股邏輯或轉買傳統高股息股票」。

一般高息商品往往因追求殖利率而被迫納入成長性偏低的防禦標的，但00406A採取主動選股策略，目標直指AI資本支出（Capex）極大化下最具爆發力的龍頭企業，包含台積電、台達電、台光電、聯發科與日月光等關鍵供應鏈，堅持「抱好、抱滿」強勢成長股，完整參與產業向上的大行情。

00406A月配息策略兼顧成長

除了不犧牲選股成長性，00406A的高配息機制更巧妙利用了市場的波動性。林奕邦說明，當前指數處於高檔、融資與市場震盪加劇，而「市場波動越大，選擇權收取的權利金就越高」。

00406A透過賣出買權（Covered Call）策略收取高額權利金，搭配持股的資本利得與股息作為配息來源，既不用變賣強勢持股來配息，又能讓投資人在參與股市上漲契機的同時，享有具吸引力的月月配息回報。

針對基本面支撐，林奕邦分析，剛開完法說會的台積電已清楚確認AI需求極為穩健（robust），美國CSP大廠建置與能耗皆非瓶頸，加上AI模型廠商具備實質年營收逾600億美元的自我獲利能力，整體產業動能扎實。

預估台股企業獲利在2026年成長約60%、2027年仍有三成以上增幅，以本益比20倍中性估算，指數上看6萬點深具依據，投資人切勿因短期波動而被洗出場。

最後，面對00406A近期成交量居高不下、基金規模迅速破千億，中信投信也特別呼籲投資人，在追蹤每月配息公告與進場布局的同時，務必先至官網查詢即時折溢價狀況，理性評估、避免追逐過高溢價，才能在安穩抵禦短期震盪之際，真正賺取長期成長與配息的雙重果實。

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