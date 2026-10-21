快訊

互助圈變坑殺陷阱 「潤日」中國人選擇遠離同胞？

買房踩雷！交屋驚見8成地磚空心＋全屋大漏水 買家怒告結果出爐

川普2.0撤銷逾30萬簽證！數量速度創歷任美政府紀錄 合法移民也遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

台股明年上看6萬點！00406A不為配息犧牲選股 鎖定台積電、台達電等AI龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
中信投信看好台股明年上看6萬點，00406A堅持不為配息犧牲選股，鎖定AI龍頭成長股，兼顧資本利得與月配息收益。中央社
中信投信看好台股明年上看6萬點，00406A堅持不為配息犧牲選股，鎖定AI龍頭成長股，兼顧資本利得與月配息收益。中央社

面對近期市場高檔震盪與利率雜音，中國信託投信在最新影音節目中，深入解析台股後市與主動中信台灣收益（00406A）的策略亮點。

中信投信基金經理人林奕邦（Joseph）指出，短期市場雖受選舉、淡季與升息預期等因素干擾，但台股受惠AI核心動能與強勁的企業獲利支撐，明年大盤具備上看6萬點的潛力，而在震盪行情中，兼具資本利得爆發力與現金流優勢的00406A正是當前的一時之選。

00406A不為配息犧牲選股

林奕邦特別強調，00406A最大的產品特點，在於「絕不會為了追求配息，而去妥協選股邏輯或轉買傳統高股息股票」。

一般高息商品往往因追求殖利率而被迫納入成長性偏低的防禦標的，但00406A採取主動選股策略，目標直指AI資本支出（Capex）極大化下最具爆發力的龍頭企業，包含台積電台達電、台光電、聯發科與日月光等關鍵供應鏈，堅持「抱好、抱滿」強勢成長股，完整參與產業向上的大行情。

00406A月配息策略兼顧成長

除了不犧牲選股成長性，00406A的高配息機制更巧妙利用了市場的波動性。林奕邦說明，當前指數處於高檔、融資與市場震盪加劇，而「市場波動越大，選擇權收取的權利金就越高」。

00406A透過賣出買權（Covered Call）策略收取高額權利金，搭配持股的資本利得與股息作為配息來源，既不用變賣強勢持股來配息，又能讓投資人在參與股市上漲契機的同時，享有具吸引力的月月配息回報。

針對基本面支撐，林奕邦分析，剛開完法說會的台積電已清楚確認AI需求極為穩健（robust），美國CSP大廠建置與能耗皆非瓶頸，加上AI模型廠商具備實質年營收逾600億美元的自我獲利能力，整體產業動能扎實。

預估台股企業獲利在2026年成長約60%、2027年仍有三成以上增幅，以本益比20倍中性估算，指數上看6萬點深具依據，投資人切勿因短期波動而被洗出場。

最後，面對00406A近期成交量居高不下、基金規模迅速破千億，中信投信也特別呼籲投資人，在追蹤每月配息公告與進場布局的同時，務必先至官網查詢即時折溢價狀況，理性評估、避免追逐過高溢價，才能在安穩抵禦短期震盪之際，真正賺取長期成長與配息的雙重果實。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 台達電 台積電 現金流 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投資指數大概「只能」贏85％的人？周冠男揭長期投資優勢：成功可以複製

00406A年化配息率衝17％能存退休？示警2大風險：總報酬恐落後0050

手握100萬閒錢該買0050還是台積電？投資新手求助 兩派策略掀討論

台股多頭總司令張錫：年底站上50K機率高 2028年上攻70,000點

相關新聞

台股明年上看6萬點！00406A不為配息犧牲選股 鎖定台積電、台達電等AI龍頭

林奕邦預估台股明年上看6萬點，00406A鎖定台積電等AI龍頭，不為配息犧牲選股，並以賣出買權策略兼顧成長與月配息。

大盤震盪 十檔台股 ETF 價量齊揚 反1、高息成避震利器

台股10月以來高檔震盪整理，統計下跌3.44%，台股ETF表現也是跌多漲少，維持正報酬的台股ETF有22檔，其中價量齊揚的十檔中，除了包括群益臺灣加權反1（00686R）在內的4檔反1外，其他6檔原型台股ETF分別是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）等清一色都是高息型。顯示出在大盤震盪之際，除反1是避震利器外，高息ETF相對穩健抗震，而資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

美股ETF卡位成長行情 研調機構看好經濟與企業獲利韌性強

根據研調機構Factset預測，第3季S&P500企業獲利年增率可望達29%，能源、資訊科技、通訊服務預期將是獲利成長最佳的產業，獲利年增率分別為127.6%、65.1%、50.1%。在經濟與企業獲利保持韌性下，仍支撐美股表現，建議投資人透過美股ETF來切入，把握後市行情。

亞洲科技ETF 法人喊進！AI重新定義PCB鏈價值

TPCA Show 2026昨（20）日登場，今年聚焦AI高效能運算，包括銅箔基板（CCL），以及上游玻纖布、銅箔、鑽針與設備等相關廠商皆亮相；PCB製造端則涵蓋IC載板、硬板等業者最新技術吸睛，法人建議相關亞洲科技ETF可布局。

00400A年化配息率9.8%

主動國泰動能高息ETF（00400A）昨（20）日公告第五次配息，每受益權單位預估配發0.12元，連續五個月維持相同金額。以昨日收盤價14.61元計算，年化配息率約9.86%。券商提醒，欲參與本次配息的投資人，最後申購日為11月5日，除息交易日為11月6日、12月2日發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。