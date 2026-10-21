美股ETF卡位成長行情 研調機構看好經濟與企業獲利韌性強

根據研調機構Factset預測，第3季S&P500企業獲利年增率可望達29%，能源、資訊科技、通訊服務預期將是獲利成長最佳的產業，獲利年增率分別為127.6%、65.1%、50.1%。在經濟與企業獲利保持韌性下，仍支撐美股表現，建議投資人透過美股ETF來切入，把握後市行情。

美股企業陸續公布第3季財報，本周由GE Aerospace、Tesla、科林研發等科技公司接棒。

日均成交量前十大之美股ETF表現

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表示，鑒於AI需求明確，並踏入AI經濟的軟硬體循環，自AI基建至商業化營運，再到邊緣AI產品，如AI手機、穿戴裝置，再來到軟體驅動階段，包括AI模型與代理AI，整體來看，隨著模型、推論與企業導入同步加速，資金、電力、土地與先進晶片等關鍵資源，也更將持續向具備技術、現金流與資本調度能力的科技巨頭集中，故相關美股科技ETF更是投資人可多加運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

群益S&P500ETF經理人謝明志指出，近期美股波動加劇，主要受到9月CPI高於市場預期，加上市場重新檢視AI資本支出的投資回報與融資成本，致使股市表現受制，所幸隨美債殖利率回落，加上非科技股表現走強，資金輪動支撐大盤表現，市場情緒亦逐步回穩。

後續來看，隨著不確定性引起的賣壓逐步宣洩，市場目光料漸回基本面評估，現階段美國無論是經濟或企業獲利，都保有韌性，有助為股市帶來支撐，加上待期中選舉過後政策不確定性降低，過去經驗來看美股多有正向表現。

其中追蹤標普500指數因成分股組成廣泛，涵蓋近九成的美股總市值，布局追蹤該指數的美股ETF形同於布局全產業美股，全方位掌握美股行情。

台新標普500ETF研究團隊表示，近期AI雜音增多，不過，CSP業者本季財報均已證明AI可變現且能見度持續拉長，因此自由現金流惡化為短期現象，四大CSP業者的體質仍相當穩健，另外，在AI產業需求熱絡下，重量級大廠獲利普遍繳出亮麗成績單，分析師預估美股企業今年獲利成長率可達雙位數高水準，美股跌深後投資價值浮現，建議逢低分批布局或定期定額長期投資美股ETF。

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