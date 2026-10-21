亞洲科技ETF 法人喊進！AI重新定義PCB鏈價值

TPCA Show 2026昨（20）日登場，今年聚焦AI高效能運算，包括銅箔基板（CCL），以及上游玻纖布、銅箔、鑽針與設備等相關廠商皆亮相；PCB製造端則涵蓋IC載板、硬板等業者最新技術吸睛，法人建議相關亞洲科技ETF可布局。

從產業基本面來看，AI帶來的不只是PCB需求量增加，更重要的是規格升級與產品價值提升。根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2026年台灣PCB全年海內外總產值有望達1.13兆元，年增24.2%，創下歷史新高。產業成長動能主要來自AI基礎建設需求擴張，帶動高階載板、高層數板及高密度互連板（HDI）需求增加，加上高階材料供應吃緊，推動產品報價逐步上揚。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，TPCA Show真正值得觀察的，不只是今年PCB景氣表現，而是AI正在重新定義PCB供應鏈的產業價值。隨AI晶片持續朝更高算力、更高速傳輸發展，PCB供應鏈吃緊情況已由Low CTE、Low Dk2、HVLP4等高階材料，逐步擴大至CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備及耗材，甚至部分中低階材料也開始出現交期延長或價格上漲現象。

展望後市，葉松炫指出，雖然PCB、載板、材料及設備業者均已積極擴產，部分新增產能預計於2027至2029年陸續開出，但考量AI需求持續成長、材料規格不斷升級，加上客戶認證及良率提升均需要時間，短期新增供給仍難完全填補缺口，TPCA預估供應鏈緊張情況至少將延續至2027年。

法人持續看好PCB產業中長期發展，尤其隨AI硬體持續迭代，產業投資主軸有望由單純的需求量增加，轉向高階化、材料升級與供應鏈價值提升。

主動野村亞洲科技ETF經理人王柏強表示，2027年AI伺服器規格升級將持續帶動科技產業成長，尤其高速傳輸、PCB與高階材料、先進封裝及半導體設備等領域值得關注。隨AI伺服器朝高速、高密度發展，對高階銅箔基板（CCL）、關鍵材料及製程設備的技術要求也隨之提高。

台灣在PCB製造及伺服器供應鏈具競爭優勢，日本則深耕高階材料與半導體設備，台日產業鏈互補效益可望進一步擴大。接下來應關注規格升級能否轉化為實際訂單與獲利，並留意科技股評價及短線波動風險。

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