00400A年化配息率9.8%

主動國泰動能高息ETF（00400A）昨（20）日公告第五次配息，每受益權單位預估配發0.12元，連續五個月維持相同金額。以昨日收盤價14.61元計算，年化配息率約9.86%。券商提醒，欲參與本次配息的投資人，最後申購日為11月5日，除息交易日為11月6日、12月2日發放。

近期國際科技股賣壓升溫，主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，當市場對AI投資效益的檢視更加嚴格，選股不能只看產業題材，更須重視企業能否將訂單需求轉化為獲利，以及股價評價是否合理。00400A透過企業研究與靈活調整投資組合，尋找具備成長潛力的企業，近三月績效居台股主動式ETF同類型基金之冠。

投信投顧公會資料指出，00400A近三月報酬率達7.91%，在20檔台股主動式ETF基金中勇奪第一，近六月報酬率更達60.08%，於14檔同類基金中排名第四。除了績效亮眼外，截至本月16日00400A資產規模已突破300億元，躋身主動式ETF規模前段班，受益人數13.9萬人，展現商品在主動式ETF市場的發展成果。

00400A最大特色是不集中押注單一強勢產業，而是從不同領域尋找具競爭優勢的企業，選股著重企業獲利成長、產業競爭力及股價評價，並依據市場趨勢與企業營運變化調整投資組合，兼顧成長機會與投資價值。

隨著AI產業從晶片、伺服器延伸至散熱、電力及高速傳輸等領域，各環節的成長步伐不盡相同，投資組合也須隨產業發展適時調整。00400A透過持續追蹤企業營運與市場評價，評估不同產業的投資機會，兼顧成長潛力與配置彈性。

針對近期市場對AI基礎建設的融資成本、槓桿程度及投資效益疑慮升溫，外資賣壓也牽動台股走勢，梁恩溢表示，從企業營運表現觀察，台灣科技產業的成長動能仍有實際數據支撐。根據財政部統計，今年9月出口金額達872.2億美元，年增60.9%，其中資通與視聽產品出口較去年同期成長約一倍，電子零組件年增45.3%，反映AI、高效能運算及雲端服務需求持續帶動台灣供應鏈。

台積電上周公布第3季稅後盈餘年增68.7%，也顯示相關需求對企業獲利的貢獻。隨著市場更加重視AI投資效益，企業能否維持獲利成長及產業競爭優勢，將是後續投資布局的重要觀察方向。

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