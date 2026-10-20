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上櫃債券ETF 吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
上櫃債券ETF商品特性
上櫃債券ETF商品特性

美國公債殖利率自9月底以來攀升至近20年新高，帶動市場高度關注上櫃債券ETF的投資價值。統計今年8月中旬以來，上櫃債券ETF已連續十周資金淨流入。法人表示，面對市場變化，如何在追求收益與控制風險間取得平衡，是投資人不可忽視的重要議題。

櫃買中心提醒，投資ETF並非穩賺不賠，應充分瞭解商品特性，依自身財務需求審慎挑選商品，理性進行投資決策。為協助投資人掌握上櫃ETF相關資訊，櫃買中心於「ETF訊息中心」網站提供ETF交易統計及收益分配等重要訊息，近期更新增「TPEx焦點新兵」專頁，針對新上櫃ETF產品特色及市場定位提供豐富的解析內容，可作為投資人投資評估與理財規劃參考。

債券ETF具備產生穩定現金流、分散信用風險及高流動性等優勢。相較直接投資單一公司債券，債券ETF分散投資於一籃子債券，更能分散個別債券信用風險，若遇到個別違約事件發生，可減少整體損失。

此外，ETF的次級市場造市機制突破投資單一公司債的流動性瓶頸，即使信用市場承壓使單一公司債流動性下滑，債券ETF仍具備良好的次級市場流動性，強化整體投資組合的韌性。

櫃買中心指出，面對市場情勢變化，債券ETF投資人除關注債券殖利率，也應留意匯率波動及配息組成等因素。匯率方面，債券ETF商品大多投資於美元債券，匯率波動會直接影響債券ETF價格。配息組成方面，債券ETF配息以債息收入為主，收益平準金為輔。債券ETF透過持有債券，持續累積按日認列的債息收入，作為收益分配的重要基礎，為投資人提供現金流。至於收益平準金，設置目的是避免不同時點進場的投資人配息權益因大額申購而稀釋，進而維持配息公平性。

雖然櫃買市場債券ETF約六成設有收益平準金機制，但需注意的是，收益平準金須符合相關啟動標準，方可納入收益分配，因此收益平準金並非是維持高配息的保證。面對日益多元的債券ETF商品，櫃買中心建議投資人善用公開資訊觀測站查詢公告，檢視配息組成。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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