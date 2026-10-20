外資賣超795億元 主動式、市值型及高息ETF齊遭大賣

隨著美股財報季接近尾聲，企業獲利表現普遍優於市場原先預期，基本面持續成為支撐股市的重要力量。標普500指數成分股中，約86%的企業獲利優於市場預估，整體獲利年增率達50.4%，創下2021年第二季以來最佳單季表現，也為市場後續企業獲利表現提供支撐。 永豐投信表示，雖然市場短期仍可能受到政策、利率及資金流向等因素影響而出現波動，但在企業持續擴大資本支出、AI運算需求成長及資料中心建置加速帶動下，科技產業長期成長趨勢依然值得關注。隨著輝達（NVIDIA）產品平台由Blackwell逐步邁向Vera Rubin，新一代資料中心對運算效能、電力效率及高速傳輸能力的要求同步提升，不僅帶動相關供應鏈持續技術升級，也進一步擴大AI基礎建設需求。 台灣擁有完整且具競爭力的科技產業聚落，從晶圓代工、先進封裝、高速材料、液冷散熱、電源管理、高速傳輸、PCB與ABF載板，到伺服器組裝及系統整合等領域，均深度參與全球AI供應鏈發展。在AI需求持續擴張下，相關企業可望受惠產業升級與資本支出增加所帶來的長線商機。 不過，隨著市場投資主軸逐漸由題材面回歸企業獲利與基本面，個股表現差異也更加明顯。永豐投信指出，在產業

2026-10-20 17:20