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外資賣超795億元 主動式、市值型及高息ETF齊遭大賣
台股20日收46,292.93點，下跌529.15點，三大法人賣超968.04億元，外資賣超795.4億元，統計外資賣超前十名中，ETF竟占6檔，包括主動式、市值型及高息型ETF，賣超主動中信台灣收益（00406A）逾13萬張最多，其次是賣超元大台灣50（0050）。
台股早盤以46,712.57點開出，下跌109.51點，盤中曾翻紅拉升至46,967.91點，上漲145.83點，低點則下滑至46,163.03點，盤中高低震盪逾800點；五大權值股表現上，僅鴻海（2317）逆勢收紅，以241.5元收盤，漲幅0.84%。
權王台積電（2330）下跌15元，收在2,405元，拖累大盤近120點；聯發科（2454）盤中一度衝上4,305元，終場翻黑下跌1.31%，收4,150元；台達電（2308）跌2.13%，收1,605元；日月光投控（3711）跌1.49%，收660元。
三大法人賣超968.04億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超795.4億元；投信逆勢買超183.15億元；自營商合計賣超355.8億元，其中自行買賣賣超68.55億元、避險賣超287.25億元。
統計外資賣超前十名個股中，ETF占6檔，另外，友達（2409）遭外資賣超31,610張，台新新光金（2887）、力積電（6770）、聯電（2303）等也齊遭外資大賣。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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