AI需求帶動先進製程擴產...台積電營運成長添動能 00891布局關鍵供應鏈

人工智慧（AI）需求持續推升半導體產業成長，台積電（2330）營運表現與先進製程擴產動向，成為市場觀察後市的重要指標。中國信託投信表示，AI商機正從高階運算晶片延伸至晶片設計、先進封裝、設備與材料，台灣具備完整供應鏈優勢，值得投資人以中長期角度關注，並可透過含積量高的半導體主題ETF如中信關鍵半導體（00891）等分批布局，參與產業發展契機。

根據台積電法說整理資料，2026年第3季營收與獲利同創單季新高，每股盈餘達29.43元、年增68.7%，全年美元營收成長展望上修至約44%。其中，高效能運算占營收比重攀升至68%，7奈米以下先進製程占晶圓營收比重達79%，顯示AI需求已逐步反映在企業營運成果，為產業展望增添支撐。

00891經理人張圭慧指出，相較過往以手機、電腦換機為主的需求循環，本輪半導體成長動能更著重AI基礎建設與運算需求擴張。隨著能自主執行任務的AI應用發展，相關需求不再侷限於AI加速器，也擴及中央處理器、網通晶片及客製化晶片，有助擴大供應鏈受惠範圍。

擴產投資則是觀察產業中長期動能的另一項重點。張圭慧表示，台積電2026年資本支出規劃維持600億至640億美元，持續投入先進製程與相關產能建置，先進封裝供給吃緊情況預期延續至2027年。隨產能逐步開出，商機可望由晶圓製造向設備、廠務工程、材料及封裝測試擴散，但實際受惠程度仍須觀察訂單與獲利表現。

張圭慧建議，投資人除了關注台積電，也可透過半導體主題ETF參與產業鏈成長。以「含積量」、也就是台積電持股比重觀察，依CMoney截至2026年10月16日資料，00891台積電持股比重為39.9%，在台股掛牌的半導體主題ETF中名列前茅，提供看好台積電與台灣半導體供應鏈的投資人另一項選擇。

展望後市，中國信託投信認為，AI運算需求、先進製程升級與封裝技術發展，仍是半導體產業值得關注的長線主軸。投資人可依自身風險承受度，採分批投入或定期定額方式布局00891等半導體主題ETF，避免資金集中於單一進場時點；同時持續留意科技業資本支出、產能開出及企業獲利變化，以中長期眼光參與AI科技商機。

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