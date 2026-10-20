企業獲利優於預期 AI投資熱潮延續 主動選股價值受市場關注

隨著美股財報季接近尾聲，企業獲利表現普遍優於市場原先預期，基本面持續成為支撐股市的重要力量。標普500指數成分股中，約86%的企業獲利優於市場預估，整體獲利年增率達50.4%，創下2021年第二季以來最佳單季表現，也為市場後續企業獲利表現提供支撐。

永豐投信表示，雖然市場短期仍可能受到政策、利率及資金流向等因素影響而出現波動，但在企業持續擴大資本支出、AI運算需求成長及資料中心建置加速帶動下，科技產業長期成長趨勢依然值得關注。隨著輝達（NVIDIA）產品平台由Blackwell逐步邁向Vera Rubin，新一代資料中心對運算效能、電力效率及高速傳輸能力的要求同步提升，不僅帶動相關供應鏈持續技術升級，也進一步擴大AI基礎建設需求。

台灣擁有完整且具競爭力的科技產業聚落，從晶圓代工、先進封裝、高速材料、液冷散熱、電源管理、高速傳輸、PCB與ABF載板，到伺服器組裝及系統整合等領域，均深度參與全球AI供應鏈發展。在AI需求持續擴張下，相關企業可望受惠產業升級與資本支出增加所帶來的長線商機。

不過，隨著市場投資主軸逐漸由題材面回歸企業獲利與基本面，個股表現差異也更加明顯。永豐投信指出，在產業趨勢向上的環境中，企業營收成長、獲利能力及評價合理性，將成為影響股價表現的重要關鍵。面對快速變化的市場環境，投資人除了掌握產業方向外，更需要透過持續追蹤企業基本面，提升投資決策效率。

在此趨勢下，00410A永豐台灣科技趨勢主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）採取主動式投資策略，由專業投資團隊依據產業趨勢、企業競爭優勢及財務體質進行選股，並持續檢視企業營收成長、毛利率、獲利能力及未來展望等關鍵指標，適時調整投資組合。成立以來基金績效表現亮眼，顯示主動選股策略有機會掌握AI產業升級與科技創新所帶來的投資機會。相較於被動追蹤指數的投資方式，主動式ETF可透過選股及權重調整機制，因應產業輪動與企業基本面變化，在科技產業快速演進的環境中，提升投資組合靈活度。

永豐投信提醒，科技產業仍可能受到景氣循環、產業競爭、市場評價及國際政策等因素影響，投資人應依自身投資目標、投資期間及風險承受能力審慎評估，並留意市場波動及資產配置需求。基金相關資訊及投資風險，請詳閱公開說明書及相關產品資料。

請注意：本資料所提及之個股、指數、投資標的等，僅為舉例說明之用，不代表任何基金必然之投資，亦不代表任何投資之推薦。

【永豐台灣科技趨勢主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金)】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向本公司或銷售機構索取，或於本公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非公開說明書提及之投資資產或標的。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，企業與產業僅為舉例說明，非為基金必然之投資，不代表未來實際績效，亦無獲利保證之意圖，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金所面臨之投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。類股過度集中之風險：股市表現常受到各種因素影響，如特定主流類股的形成，造成市場資金的集中化效應，然產業的循環週期或非經濟因素影響可能導致價格出現劇烈波動，使基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，故可能產生類股過度集中之風險。產業景氣循環之風險：由於各產業循環周期不同，其中有些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動，使基金淨值在出現較大幅度之波動。本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於從事科技事業上市或上櫃股票（含承銷股票）、興櫃股票，透過基本面負向排除、質化綜合精選及量化篩選輔助建構整體投資組合，尋求長期穩健超額報酬率，本基金之風險報酬等級 RR5。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述各項主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金掛牌後，將依臺灣證券交易於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金自掛牌日起之申購，本公司將依本基金「現金申購買回清單」所載之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），本公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。本基金掛牌後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。

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