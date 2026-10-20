009826買進別只想撿便宜！委買、委賣差0.01元…Ffaarr：小心越等越貴

不想擇時 下單買進要怎麼下？

以貝萊德世界股票（009826）為例，打開yahoo的頁面（或是很多券商也會提供這個數據）可看到委買價和委賣價。代表當下有人願意用哪個價格買或賣。

如果想要不擇時立刻成交，就是掛委賣價（並確該價格的委賣量足夠），馬上就成交了。以圖上來說，就是10.15。

如果想掛委買價買，就是不一定會成交，也就是要等有人願意用較低的價格賣，而且你的排位比其他想買的人前面，這才買得到，以圖上來說就是10.14。

以今天來說，收盤之前有一段時間，價格就是在10.14-10.15之間，但實際上，價格不是永遠不會變，有可能等了很久，自己終於快排到的時候，價格已經上漲跑掉了也說不定。

就很簡單，你想要等用更低的價格買，就是要冒著可能沒等到漲上去，最終得用更高價格才買進的風險。

這種作法我以前也會做，尤其是在買賣價差比較大的英國上市ETF，但後來發現是無意義的擇時行為，我自己戲稱自己的作法為「偷價」。其實就是在猜當天價格會不會變低一點，剛好變低就賺到，但變高了就吃虧，平均而言佔不到便宜，唯一確定的就是會耗時間精力在等待。

尤其像009826這種買賣價差已經夠小（已是最低的0.01）的ETF，不太值得這樣做，除非覺得這樣等，結果很不確定的狀況，對自己而言有娛樂效果。

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