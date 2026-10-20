快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

法國區域性宵禁實施中：暴動後的公共秩序恢復難題？

聽新聞
0:00 / 0:00

009826買進別只想撿便宜！委買、委賣差0.01元…Ffaarr：小心越等越貴

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
以009826盤中報價為例，當時最佳委買價為10.14元、最佳委賣價為10.15元，價差僅0.01元。若希望立即買進，可參考委賣價及掛單量；若掛委買價，則須等待撮合，未必能順利成交。圖／聯合報系資料照片
以009826盤中報價為例，當時最佳委買價為10.14元、最佳委賣價為10.15元，價差僅0.01元。若希望立即買進，可參考委賣價及掛單量；若掛委買價，則須等待撮合，未必能順利成交。圖／聯合報系資料照片

不想擇時 下單買進要怎麼下？

以貝萊德世界股票（009826）為例，打開yahoo的頁面（或是很多券商也會提供這個數據）可看到委買價和委賣價。代表當下有人願意用哪個價格買或賣。

如果想要不擇時立刻成交，就是掛委賣價（並確該價格的委賣量足夠），馬上就成交了。以圖上來說，就是10.15。

如果想掛委買價買，就是不一定會成交，也就是要等有人願意用較低的價格賣，而且你的排位比其他想買的人前面，這才買得到，以圖上來說就是10.14。

以今天來說，收盤之前有一段時間，價格就是在10.14-10.15之間，但實際上，價格不是永遠不會變，有可能等了很久，自己終於快排到的時候，價格已經上漲跑掉了也說不定。

就很簡單，你想要等用更低的價格買，就是要冒著可能沒等到漲上去，最終得用更高價格才買進的風險。

這種作法我以前也會做，尤其是在買賣價差比較大的英國上市ETF，但後來發現是無意義的擇時行為，我自己戲稱自己的作法為「偷價」。其實就是在猜當天價格會不會變低一點，剛好變低就賺到，但變高了就吃虧，平均而言佔不到便宜，唯一確定的就是會耗時間精力在等待。

尤其像009826這種買賣價差已經夠小（已是最低的0.01）的ETF，不太值得這樣做，除非覺得這樣等，結果很不確定的狀況，對自己而言有娛樂效果。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 券商 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股這麼強還要買全球？009826布局近40國家 掌握不同市場上漲機會

黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息

台股高檔震盪見真功夫！南亞、玉晶光成AI黑馬股…00410A主動選股策略曝光

0050、0052都輸了？00888今年報酬率97.68％…鐵蛋：10月再配1.5元

相關新聞

009826買進別只想撿便宜！委買、委賣差0.01元…Ffaarr：小心越等越貴

009826買進可掛委賣價快速成交，掛委買價則未必成交；價差僅0.01時，等待低價可能反成無意義擇時。

0050、0052都輸了？00888今年報酬率97.68％…鐵蛋：10月再配1.5元

00888宣布10月27日除息，每單位配1.5元；今年總報酬率97.68%，高於0050、0052，前三次配息均填息。

黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息

貝萊德投信宣布009834、009835將於11月9日至13日募集，分別布局全球黃金礦業及重要工業金屬，聚焦AI、能源轉型資源商機。

首發主題式ETF 009834、009835預計11月9日開募 布局全球關鍵金礦資源

貝萊德投信20日宣布，「貝萊德iShares安碩世界黃金礦業ETF傘型證券投資信託基金」將於11月9日至11月13日展開募集，旗下包含「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF」（009834）及「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF」（009835）兩檔全球主題式ETF，協助投資人掌握推動經濟轉型的關鍵力量，布局支撐未來重大產業發展的重要上游資源。

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

台積電2026年第三季每股盈餘29.43元、年增68.7%，AI需求推動先進製程與擴產，00891含積量達39.9%受關注。

SpaceX也在持股名單！00411A布局太空經濟、AI科技…前五大持股曝光

主動式ETF 00411A前五大持股曝光，納入SpaceX、NVIDIA等，布局AI、新能源、光通訊與太空經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。