0050、0052都輸了？00888今年報酬率97.68％…鐵蛋：10月再配1.5元

永豐台灣ESG（00888）最新宣布每受益權單位配發1.5元現金股利，預計10月27日除息，想參與本次配息的投資人，最後買進日為10月23日，股息預計11月20日發放。

IG理財帳號「鐵蛋存錢日記」近日分享00888的配息與績效表現，指出這檔ETF今年不僅累計配息達4.81元，填息紀錄及總報酬率也受到關注。

「鐵蛋存錢日記」指出，許多小資族在資金有限的情況下，常面臨穩健領息與追求市值成長之間的選擇。投資人並非不喜歡領取股息，而是擔心領息後股價下跌、侵蝕本金，因此ETF是否具備填息能力相當重要。據貼文整理，00888今年前三次配息均已完成填息，最快僅花1至7天，第四次則預計於10月除息。

在配息表現方面，00888本次預計配發1.5元，創下貼文所述的配息新高，今年四次累計配息達4.81元，年化殖利率約13.5%。

貼文也指出，00888配息主要來自資本利得，對部分小資族或高所得投資人而言，可能具有免繳股利所得稅及補充保費的優勢，但實際課稅仍須依配息組成與個人情況判斷。

至於選股策略，00888以市值為基礎，加入ESG與股利雙因子篩選，兼顧資本利得成長性及股息收入穩定性。

「鐵蛋存錢日記」整理的資料顯示，截至今年9月底，00888今年以來總報酬率達97.68%，高於元大台灣50（0050）的72.94%，也超越富邦科技（0052）的76.8%。在貼文列出的規模百億元以上被動式市值型及主動式ETF比較中，00888的報酬率與配息表現均排名第一。

ETF今年以來總報酬率比較 截至2026年9月底｜依原圖資料整理 代號 ETF名稱 報酬率 00888 永豐台灣ESG 97.68% 00981A 主動統一台股增長 92.73% 00992A 主動群益科技創新 86.18% 00991A 主動復華未來50 81.41% 00922 國泰台灣領袖50 78.63% 00980A 主動野村臺灣優選 77.85% 0050 元大台灣50 72.94%

不過，「鐵蛋存錢日記」也提醒，00888成分股主要集中在科技產業，當市場出現修正時，波動可能更加明顯。

過去的填息紀錄與報酬績效只能作為選股參考，並不代表未來一定能順利填息；投資人仍應評估自身風險承受能力，可透過定期定額或分批進場，避免因短期績效亮眼而忽略市場波動。

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