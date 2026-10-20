黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息
全球ETF品牌iShares在台推出兩檔新產品！貝萊德投信今（20）日宣布，旗下貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）、貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），將於11月9日至13日展開募集，分別聚焦全球黃金礦業與重要工業金屬，讓投資人參與黃金需求、AI建設及能源轉型帶來的資源商機。
其中...
「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF」（009834）
追蹤富時TIP世界黃金指數，布局已開發及新興市場的黃金、白銀礦業龍頭企業，掌握黃金長期需求趨勢
「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF」（009835）
則追蹤富時TIP世界礦業指數，投資全球礦業與金屬生產企業，涵蓋銅、鋁、鐵礦石等工業金屬，受惠題材包括AI、電氣化及基礎建設需求
貝萊德投信董事長謝宛芝表示，全球投資環境出現結構性變化，市場除了關注科技創新，也更加重視背後的實體資產與資源需求。
據貝萊德《2026台灣ETF投資人洞察》報告，商品型ETF是台灣投資人未來一年最有意願增加配置的ETF類別之一，因此推出009834、009835，提供更多元的全球投資選擇。
009834、009835擬任基金經理人楊貽甯指出，AI投資熱潮正從科技產業延伸至基礎設施，隨著AI建設、電力需求、能源轉型及全球國防支出增加，關鍵礦產的重要性持續提升。
黃金方面，全球央行自2022年以來，每年平均需求超過1,000噸，約為2010年至2021年年均量的2.1倍，加上地緣政治風險及資產配置需求，持續支撐黃金的長期投資價值。
貝萊德在黃金、礦業及天然資源領域累積超過30年研究與投資經驗，旗下iShares全球發行逾1,800檔ETF，管理資產規模超過6.4兆美元。
此次透過009834、009835，將黃金與全球礦業納入台灣ETF產品布局，讓投資人除了科技股，也能關注支撐AI與經濟轉型的上游資源。
貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）
|證券簡稱｜代號
|貝萊德世界黃金ETF｜009834
|擬任基金經理人
|楊貽甯
|預計發行價
|新台幣15元
|配息機制
|不配息
|保管銀行
|元大商業銀行
|經理費
100億元以下（含）：0.78%／年
超過100億元：0.68%／年
|保管費
100億元以下（含）：0.12%／年
超過100億元：0.10%／年
貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）
|證券簡稱｜代號
|貝萊德世界礦業ETF｜009835
|擬任基金經理人
|楊貽甯
|預計發行價
|新台幣15元
|配息機制
|不配息
|保管銀行
|元大商業銀行
|經理費
100億元以下（含）：0.78%／年
超過100億元：0.68%／年
|保管費
100億元以下（含）：0.12%／年
超過100億元：0.10%／年
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。