黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息

全球ETF品牌iShares在台推出兩檔新產品！貝萊德投信今（20）日宣布，旗下貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）、貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），將於11月9日至13日展開募集，分別聚焦全球黃金礦業與重要工業金屬，讓投資人參與黃金需求、AI建設及能源轉型帶來的資源商機。

其中...

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，全球投資環境出現結構性變化，市場除了關注科技創新，也更加重視背後的實體資產與資源需求。

據貝萊德《2026台灣ETF投資人洞察》報告，商品型ETF是台灣投資人未來一年最有意願增加配置的ETF類別之一，因此推出009834、009835，提供更多元的全球投資選擇。

009834、009835擬任基金經理人楊貽甯指出，AI投資熱潮正從科技產業延伸至基礎設施，隨著AI建設、電力需求、能源轉型及全球國防支出增加，關鍵礦產的重要性持續提升。

黃金方面，全球央行自2022年以來，每年平均需求超過1,000噸，約為2010年至2021年年均量的2.1倍，加上地緣政治風險及資產配置需求，持續支撐黃金的長期投資價值。

貝萊德在黃金、礦業及天然資源領域累積超過30年研究與投資經驗，旗下iShares全球發行逾1,800檔ETF，管理資產規模超過6.4兆美元。

此次透過009834、009835，將黃金與全球礦業納入台灣ETF產品布局，讓投資人除了科技股，也能關注支撐AI與經濟轉型的上游資源。

貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834） 證券簡稱｜代號 貝萊德世界黃金ETF｜009834 擬任基金經理人 楊貽甯 預計發行價 新台幣15元 配息機制 不配息 保管銀行 元大商業銀行 經理費 100億元以下（含）： 0.78%／年

超過100億元： 0.68%／年 保管費 100億元以下（含）： 0.12%／年

超過100億元： 0.10%／年

貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835） 證券簡稱｜代號 貝萊德世界礦業ETF｜009835 擬任基金經理人 楊貽甯 預計發行價 新台幣15元 配息機制 不配息 保管銀行 元大商業銀行 經理費 100億元以下（含）： 0.78%／年

超過100億元： 0.68%／年 保管費 100億元以下（含）： 0.12%／年

超過100億元： 0.10%／年

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