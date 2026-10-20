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黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德投信推出世界黃金ETF（009834）及世界礦業ETF（009835），分別布局全球黃金、白銀礦業及重要工業金屬，預計11月9日至13日募集，兩檔發行價皆為15元，採不配息機制。記者曾原信／攝影
貝萊德投信推出世界黃金ETF（009834）及世界礦業ETF（009835），分別布局全球黃金、白銀礦業及重要工業金屬，預計11月9日至13日募集，兩檔發行價皆為15元，採不配息機制。記者曾原信／攝影

全球ETF品牌iShares在台推出兩檔新產品！貝萊德投信今（20）日宣布，旗下貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）、貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835），將於11月9日至13日展開募集，分別聚焦全球黃金礦業與重要工業金屬，讓投資人參與黃金需求、AI建設及能源轉型帶來的資源商機。

其中...

「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF」（009834）

追蹤富時TIP世界黃金指數，布局已開發及新興市場的黃金、白銀礦業龍頭企業，掌握黃金長期需求趨勢

「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF」（009835）

則追蹤富時TIP世界礦業指數，投資全球礦業與金屬生產企業，涵蓋銅、鋁、鐵礦石等工業金屬，受惠題材包括AI、電氣化及基礎建設需求

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，全球投資環境出現結構性變化，市場除了關注科技創新，也更加重視背後的實體資產與資源需求。

據貝萊德《2026台灣ETF投資人洞察》報告，商品型ETF是台灣投資人未來一年最有意願增加配置的ETF類別之一，因此推出009834、009835，提供更多元的全球投資選擇。

009834、009835擬任基金經理人楊貽甯指出，AI投資熱潮正從科技產業延伸至基礎設施，隨著AI建設、電力需求、能源轉型及全球國防支出增加，關鍵礦產的重要性持續提升。

黃金方面，全球央行自2022年以來，每年平均需求超過1,000噸，約為2010年至2021年年均量的2.1倍，加上地緣政治風險及資產配置需求，持續支撐黃金的長期投資價值。

貝萊德在黃金、礦業及天然資源領域累積超過30年研究與投資經驗，旗下iShares全球發行逾1,800檔ETF，管理資產規模超過6.4兆美元。

此次透過009834、009835，將黃金與全球礦業納入台灣ETF產品布局，讓投資人除了科技股，也能關注支撐AI與經濟轉型的上游資源。

貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）

證券簡稱｜代號貝萊德世界黃金ETF｜009834
擬任基金經理人楊貽甯
預計發行價新台幣15元
配息機制不配息
保管銀行元大商業銀行
經理費

100億元以下（含）：0.78%／年

超過100億元：0.68%／年

保管費

100億元以下（含）：0.12%／年

超過100億元：0.10%／年

貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）

證券簡稱｜代號貝萊德世界礦業ETF｜009835
擬任基金經理人楊貽甯
預計發行價新台幣15元
配息機制不配息
保管銀行元大商業銀行
經理費

100億元以下（含）：0.78%／年

超過100億元：0.68%／年

保管費

100億元以下（含）：0.12%／年

超過100億元：0.10%／年

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 布局 不配息

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