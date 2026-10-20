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SpaceX也在持股名單！00411A布局太空經濟、AI科技…前五大持股曝光

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
主動統一前沿科技（00411A）聚焦全球前沿科技，據分享資料，前五大持股涵蓋SpaceX、輝達及Palantir等企業，布局AI、太空經濟、光通訊與新能源等領域。圖／聯合報資料照片
主動統一前沿科技（00411A）聚焦全球前沿科技，據分享資料，前五大持股涵蓋SpaceX、輝達及Palantir等企業，布局AI、太空經濟、光通訊與新能源等領域。圖／聯合報資料照片

前陣子SpaceX上市的話題吵得轟轟烈烈，你有跟上嗎？

那陣子新聞鋪天蓋地、社群被洗版，身邊甚至連平常沒在關心美股的朋友，都跑來問我：「這檔到底能不能買？」

說實話，看著那個熱度，我也心癢癢，但礙於自己一直以來不習慣碰個股，只能克制住衝動，最後也只能看看作罷。

直到最近研究海外配置時，看到一檔新上市的主動式ETF，持股清單裡竟然有SpaceX，讓我忍不住多看兩眼。這檔就是近期上市的主動統一前沿科技（00411A）。

00411A有兩大核心亮點，第一是由專業團隊操盤，能根據全球趨勢彈性調整持股權重、即時擇優換檔；第二則是提前卡位前沿科技，不放過企業成長的機會。

傳統被動型ETF往往要等公司市值夠大、上市納入指數後才能買進，而主動型ETF經理人可以在企業高成長、獲利爆發前，就靈活布局。

00411A背後由具備「理工＋商管」雙背景的郭智偉經理人操盤，主動型的優勢就在於能根據全球趨勢，隨時調整持股權重、即時擇優換檔。

00411A主動統一前沿科技的前五大持股，就能發現它不只布局傳統AI與科技巨頭，更把觸角延伸到新能源與太空經濟。

前五大持股分別為：

1.Bloom Energy：綠能與氫燃料電池。

2.SpaceX：航太與全球低軌衛星網。

3.NVIDIA：AI晶片與算力霸主。

4.Lumentum：光通訊與雷射感測技術。

5.Palantir：大數據分析與AI軍工應用。

光看這份名單，就能看出00411A除了傳統AI科技，也布局新能源、光通訊及太空經濟等前沿科技領域。

SpaceX背後的星鏈網與AI算力布局，讓不少投資人將它視為下一個時代的夢幻標的。近期SpaceX上市話題引來高度關注，新聞與社群討論熱烈，甚至連平常不關注美股的朋友，都開始詢問投資機會。

其實前陣子我自己看了也心癢癢，但礙於過去在個股上受過傷，對於直接操作美股個股還是有陰影，最後也只能看看作罷。

不過，這次研究00411A，也讓我重新思考自己的投資配置。

雖然目前核心資產仍以被動式大盤ETF為主，但在穩固的核心持股之外，適度利用這類主題型主動式ETF作為衛星配置，也是參與全球科技趨勢、又不用熬夜盯盤的一種方式。

想參與太空經濟與前沿科技，又跟我一樣不敢隨便買個股的人，這類主動式ETF提供了另一種選擇。

投資最重要的是找到適合自己的步調。如果是你，會想透過主動型ETF，卡位這波太空與AI的成長機會嗎？

◎本文獲 鐵蛋存錢日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00411A主動統一前沿科技 ETF

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