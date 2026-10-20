台股高檔震盪見真功夫！南亞、玉晶光成AI黑馬股…00410A主動選股策略曝光

台股站上歷史高檔後震盪加劇，也更考驗經理人的選股能力。相較於被動式ETF追蹤指數，主動式ETF可依市場變化調整持股，透過主動投資、靈活布局尋找機會。

主動永豐科技趨勢（00410A）便以科技股為核心，試圖在高檔震盪與產業輪動中，挖掘具備成長潛力的黑馬股。

隨著AI資金輪動受到市場關注，投資機會不再只有台積電等大型晶片股，AI供應鏈商機也逐漸擴散至散熱、高速傳輸、光通訊及電子材料。

00410A除台積電，也布局健策、奇鋐、高力等散熱股，貿聯-KY、全新、昇達科等高速傳輸與通訊相關業者，以及力旺、中砂等半導體公司，尋找不同領域的下一波受惠股。

其中，經理人9月布局的南亞與玉晶光，近期股價表現尤其受到關注，也成為觀察主動選股策略的兩個案例。

00410A 最新持股與經理人精選個股表現整理（截至10/15） 類別 個股 布局主題 產業亮點 核心持股 台積電 先進製程、AI晶片 AI運算核心受惠股 核心持股 健策 AI伺服器散熱 高效散熱需求成長 核心持股 奇鋐 AI伺服器散熱 AI伺服器建置受惠 核心持股 全新 化合物半導體、光通訊 高速傳輸與光通訊應用 核心持股 昇達科 低軌衛星、微波通訊 衛星通訊長線成長題材 核心持股 南亞 高階電子材料 AI供應鏈關鍵材料供應商 核心持股 力旺 半導體矽智財(IP) 先進製程重要技術支撐 核心持股 中砂 半導體製程材料 製程升級受惠股 核心持股 貿聯-KY 高速傳輸、連接線束 AI伺服器傳輸需求受惠 核心持股 高力 散熱與熱交換設備 AI散熱商機持續擴大 經理人精選 南亞 高階電子材料 自布局以來截至10/15，股價上漲近 32% 經理人精選 玉晶光 光學鏡頭、AI眼鏡、AR/VR 自布局以來截至10/15，股價上漲近 16%

南亞過去多被視為傳統塑化股，但隨著AI伺服器需求增加，高階銅箔基板（CCL）、玻纖布等電子材料業務也受到市場關注。據投信資料，自經理人9月布局以來，截至10月15日，南亞股價上漲近32%，成為這波AI供應鏈中的亮眼個股。

另一檔玉晶光則從手機鏡頭延伸至AI眼鏡、AR／VR等新興應用。投信指出，經理人同樣於9月相對低檔布局，截至10月15日，股價上漲近16%。

南亞與玉晶光分屬電子材料、光學產業，兩檔黑馬股的表現，也凸顯AI商機不只台積電，相關成長題材正向不同產業延伸。

主動式ETF如何掌握產業輪動？

00410A經理人周力行擁有台大化工所碩士學歷、晶圓半導體工程師背景及基金操作經驗；選股策略結合量化與質化分析，篩選營收成長、股價動能較佳的上市櫃公司，並依產業趨勢調整投資組合，發揮主動投資與靈活布局的特色。

績效方面，根據CMoney截至10月15日資料，00410A近一個月報酬率為2.32%，今年以來達16.75%。

00410A 主動永豐科技趨勢報酬率表現 股票代號 股票名稱 近一月報酬率(%) 今年以來報酬率(%) 00410A 主動永豐科技趨勢 2.32% 16.75%

資料來源：CMoney，2026/10/15。

隨著主動式ETF受到關注，經理人能否掌握AI資金輪動、及早發掘下一波受惠股，也成為投資人觀察選股能力與績效的重點。

00410A採取集中布局科技股的積極策略，雖有機會參與產業成長，但集中持股也可能放大價格波動，仍須留意相關風險。

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