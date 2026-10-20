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台股高檔震盪見真功夫！南亞、玉晶光成AI黑馬股…00410A主動選股策略曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪考驗選股能力，主動永豐科技趨勢（00410A）靈活布局AI供應鏈，涵蓋散熱、高速傳輸、光通訊等領域，經理人9月布局的南亞、玉晶光，截至10月15日股價分別上漲近32%及16%。中央社
台股高檔震盪考驗選股能力，主動永豐科技趨勢（00410A）靈活布局AI供應鏈，涵蓋散熱、高速傳輸、光通訊等領域，經理人9月布局的南亞、玉晶光，截至10月15日股價分別上漲近32%及16%。中央社

台股站上歷史高檔後震盪加劇，也更考驗經理人的選股能力。相較於被動式ETF追蹤指數，主動式ETF可依市場變化調整持股，透過主動投資、靈活布局尋找機會。

主動永豐科技趨勢（00410A）便以科技股為核心，試圖在高檔震盪與產業輪動中，挖掘具備成長潛力的黑馬股。

隨著AI資金輪動受到市場關注，投資機會不再只有台積電等大型晶片股，AI供應鏈商機也逐漸擴散至散熱、高速傳輸、光通訊及電子材料。

00410A除台積電，也布局健策、奇鋐、高力等散熱股，貿聯-KY、全新、昇達科等高速傳輸與通訊相關業者，以及力旺、中砂等半導體公司，尋找不同領域的下一波受惠股。

其中，經理人9月布局的南亞玉晶光，近期股價表現尤其受到關注，也成為觀察主動選股策略的兩個案例。

00410A 最新持股與經理人精選個股表現整理（截至10/15）
類別個股布局主題產業亮點
核心持股台積電先進製程、AI晶片AI運算核心受惠股
核心持股健策AI伺服器散熱高效散熱需求成長
核心持股奇鋐AI伺服器散熱AI伺服器建置受惠
核心持股全新化合物半導體、光通訊高速傳輸與光通訊應用
核心持股昇達科低軌衛星、微波通訊衛星通訊長線成長題材
核心持股南亞高階電子材料AI供應鏈關鍵材料供應商
核心持股力旺半導體矽智財(IP)先進製程重要技術支撐
核心持股中砂半導體製程材料製程升級受惠股
核心持股貿聯-KY高速傳輸、連接線束AI伺服器傳輸需求受惠
核心持股高力散熱與熱交換設備AI散熱商機持續擴大
經理人精選南亞高階電子材料自布局以來截至10/15，股價上漲近 32%
經理人精選玉晶光光學鏡頭、AI眼鏡、AR/VR自布局以來截至10/15，股價上漲近 16%

南亞過去多被視為傳統塑化股，但隨著AI伺服器需求增加，高階銅箔基板（CCL）、玻纖布等電子材料業務也受到市場關注。據投信資料，自經理人9月布局以來，截至10月15日，南亞股價上漲近32%，成為這波AI供應鏈中的亮眼個股。

另一檔玉晶光則從手機鏡頭延伸至AI眼鏡、AR／VR等新興應用。投信指出，經理人同樣於9月相對低檔布局，截至10月15日，股價上漲近16%。

南亞與玉晶光分屬電子材料、光學產業，兩檔黑馬股的表現，也凸顯AI商機不只台積電，相關成長題材正向不同產業延伸。

主動式ETF如何掌握產業輪動？

00410A經理人周力行擁有台大化工所碩士學歷、晶圓半導體工程師背景及基金操作經驗；選股策略結合量化與質化分析，篩選營收成長、股價動能較佳的上市櫃公司，並依產業趨勢調整投資組合，發揮主動投資與靈活布局的特色。

績效方面，根據CMoney截至10月15日資料，00410A近一個月報酬率為2.32%，今年以來達16.75%。

00410A 主動永豐科技趨勢報酬率表現
股票代號股票名稱近一月報酬率(%)今年以來報酬率(%)
00410A主動永豐科技趨勢2.32%16.75%

資料來源：CMoney，2026/10/15。

隨著主動式ETF受到關注，經理人能否掌握AI資金輪動、及早發掘下一波受惠股，也成為投資人觀察選股能力與績效的重點。

00410A採取集中布局科技股的積極策略，雖有機會參與產業成長，但集中持股也可能放大價格波動，仍須留意相關風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 玉晶光 台股 南亞 昇達科 奇鋐 光通訊 台積電 ETF

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