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台股開低震盪 個股成交第一這檔規模突破千億元 零股成交前五都 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股20日開低後陷入震盪，幾度翻紅，但是午盤後又翻黑且壓低、跌點超過500點。不過，投資人加碼ETF完全不手軟，零股成交前五大全都是ETF，盤中個股成交量前五大也有三檔ETF，而且有兩檔正2，操作上更為積極，包括規模已經正式突破1,000億元的主動中信台灣收益（00406A）逾47萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾26萬張排名第三、元大台灣50正2（00631L）逾17萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾31萬張排名第二、台玻（1802）逾18萬張排名第四。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,254萬，元大高股息（0056）有433萬，凱基台灣TOP50（009816）有313萬，元大台灣50正2有301萬，群益台灣精選高息（00919）有289萬，前五大都是ETF，而且有兩檔高股息ETF進榜。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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