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投資指數大概「只能」贏85％的人？周冠男揭長期投資優勢：成功可以複製

聯合新聞網／ 綜合報導
教授周冠男指出，投資高手的成功經驗往往難以複製，相較之下，長期投資市場指數的方式簡單且容易實踐，他認為報酬有機會位居投資人前15%。記者許正宏／攝影
教授周冠男指出，投資高手的成功經驗往往難以複製，相較之下，長期投資市場指數的方式簡單且容易實踐，他認為報酬有機會位居投資人前15%。記者許正宏／攝影

投資一定要追求超越市場的績效嗎？教授周冠男臉書發文指出，許多人看過投資高手的成功故事後，認為自己也能做到，但這些成功經驗往往難以驗證，更不容易複製。

周冠男表示，相較於追逐投資高手的績效，選擇長期投資市場指數，雖然報酬看似「平庸」，但他認為，大約就能位居所有投資人的前15%。更重要的是，這樣的投資方式不僅可以驗證，也相對容易複製，因此他再次強調「長期買進」的投資理念。

貼文引起不少討論，有人認同指數投資的簡單與可複製性，留言表示「慢慢變有錢很無聊，但確實可以達成」，也有人分享「現在長期定期定額買VOO存退休金」。

另有留言指出「投資指數型很平庸 可是也很簡單 我也一直建議朋友長期買進」，也有人認為，重要的是找到能夠持續執行的投資方式。對於不必頻繁操作的投資策略，還有人形容「平庸，無聊就好」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

指數 周冠男

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