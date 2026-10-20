上櫃債券ETF連10週吸金 估淨流入760億元

櫃買中心表示，美國公債殖利率自9月底以來攀升至近20年新高，債券ETF投資受市場關注；根據櫃買統計，截至10月8日，上櫃債券ETF自8月以來連10週吸金，為今年以來最長紀錄，粗估淨流入約新台幣760億元。

櫃買中心今天發布新聞稿，並接受中央社記者詢問表示，以今年7月底為比較基準，截至10月8日，上櫃債券ETF流通單位數增加30.4億單位，增幅2.78%；依7月底資產規模約2.74兆元粗估，期間淨流入約760億元。

櫃買中心指出，前一波較長的連續淨流入時間，約出現在去年下半年。此次不同天期及信用評等的債券ETF均有流入；按期間增加單位數排名，前5大各增加1.1億至5.1億單位，其中4檔為長天期投資等級債券ETF，1檔為中短天期非投資等級債券ETF。

針對投資風險，櫃買中心表示，上櫃債券ETF多投資美元債券，匯率波動會影響其價格，投資人除關注債券殖利率，應留意匯率、市場利率變化及配息組成，勿僅以配息率高低作為選擇商品的唯一依據。

櫃買中心說明，雖然櫃買市場債券ETF約6成設有收益平準金機制，但需要注意的是，收益平準金須符合相關啟動標準，才可納入收益分配，因此收益平準金並非是維持高配息的保證。

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