聽新聞
0:00 / 0:00
00414A與00417A去哪了…主動式ETF代號驚見跳號！黑武士：證交所也懂諧音梗？
主動式ETF也怕死？00414A、00417A神祕消失，難道證交所也懂諧音梗？
最近研究台灣主動式ETF，意外發現一件有趣的事。主動式ETF代號一路編下來，竟然出現兩個神祕缺號！
主動安聯亞半導體（00412A）
主動玉山臺灣科技（00413A）
00414A 神祕消失？
主動群益核心50（00415A）
主動台新臺灣中小（00416A）
00417A 又消失了？
主動復華台灣新星（00418A）
主動施羅德台灣AI（00419A）
主動野村亞洲科技（00420A）
乍看之下沒什麼，但仔細唸唸看…
00414A → 死一死？
00417A → 死一起？
難道主管機關也知道，投資人可以接受股票下跌，但不能接受ETF代號聽起來像在詛咒自己。
畢竟台灣投資人對數字可是很講究的，買股票希望「發發發」，買ETF希望「一路發」。要是每天打開庫存都看到「死一死」，心理壓力可能比帳面虧損還大。
不過認真說，目前只能確認公開上市名單出現缺號，還不能證明是刻意避開諧音，也可能是代號已預留、核配順序不同，或其他行政因素。
ETF代號不只是商品識別碼，更是品牌的一部分。好記、好唸、有好寓意，說不定也是商品行銷的隱藏競爭力。
你覺得00414A、00417A是純屬巧合，還是真的有人刻意避開？如果真的推出「00414A」，你會因為諧音不吉利而不想買嗎？
◎本文獲 基金黑武士 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。