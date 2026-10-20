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00414A與00417A去哪了…主動式ETF代號驚見跳號！黑武士：證交所也懂諧音梗？

聯合新聞網／ 基金黑武士
台股今天開盤指數下跌15.5點，台積電現股除息，再度上演秒填息行情，最高價來到1515元，但隨後下跌，連帶影響大盤開高走低，跌逾300點。記者余承翰／攝影 余承翰
台股今天開盤指數下跌15.5點，台積電現股除息，再度上演秒填息行情，最高價來到1515元，但隨後下跌，連帶影響大盤開高走低，跌逾300點。記者余承翰／攝影 余承翰

主動式ETF也怕死？00414A、00417A神祕消失，難道證交所也懂諧音梗

最近研究台灣主動式ETF，意外發現一件有趣的事。主動式ETF代號一路編下來，竟然出現兩個神祕缺號！

主動安聯亞半導體（00412A）

主動玉山臺灣科技（00413A）

00414A 神祕消失？

主動群益核心50（00415A）

主動台新臺灣中小（00416A）

00417A 又消失了？

主動復華台灣新星（00418A）

主動施羅德台灣AI（00419A）

主動野村亞洲科技（00420A）

乍看之下沒什麼，但仔細唸唸看…

00414A → 死一死？

00417A → 死一起？

難道主管機關也知道，投資人可以接受股票下跌，但不能接受ETF代號聽起來像在詛咒自己。

畢竟台灣投資人對數字可是很講究的，買股票希望「發發發」，買ETF希望「一路發」。要是每天打開庫存都看到「死一死」，心理壓力可能比帳面虧損還大。

不過認真說，目前只能確認公開上市名單出現缺號，還不能證明是刻意避開諧音，也可能是代號已預留、核配順序不同，或其他行政因素。

ETF代號不只是商品識別碼，更是品牌的一部分。好記、好唸、有好寓意，說不定也是商品行銷的隱藏競爭力。

你覺得00414A、00417A是純屬巧合，還是真的有人刻意避開？如果真的推出「00414A」，你會因為諧音不吉利而不想買嗎？

◎本文獲 基金黑武士 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 證交所 諧音梗 半導體 台灣

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主動式ETF代號出現00414A、00417A兩個缺號，諧音被聯想到「死一死」「死一起」，但尚無法證明是刻意避開，也可能是預留或核配因素。

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