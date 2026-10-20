00414A與00417A去哪了…主動式ETF代號驚見跳號！黑武士：證交所也懂諧音梗？

主動式ETF也怕死？00414A、00417A神祕消失，難道證交所也懂諧音梗？

最近研究台灣主動式ETF，意外發現一件有趣的事。主動式ETF代號一路編下來，竟然出現兩個神祕缺號！

主動安聯亞半導體（00412A） 主動玉山臺灣科技（00413A） 00414A 神祕消失？ 主動群益核心50（00415A） 主動台新臺灣中小（00416A） 00417A 又消失了？ 主動復華台灣新星（00418A） 主動施羅德台灣AI（00419A） 主動野村亞洲科技（00420A）

乍看之下沒什麼，但仔細唸唸看…

00414A → 死一死？ 00417A → 死一起？

難道主管機關也知道，投資人可以接受股票下跌，但不能接受ETF代號聽起來像在詛咒自己。

畢竟台灣投資人對數字可是很講究的，買股票希望「發發發」，買ETF希望「一路發」。要是每天打開庫存都看到「死一死」，心理壓力可能比帳面虧損還大。

不過認真說，目前只能確認公開上市名單出現缺號，還不能證明是刻意避開諧音，也可能是代號已預留、核配順序不同，或其他行政因素。

ETF代號不只是商品識別碼，更是品牌的一部分。好記、好唸、有好寓意，說不定也是商品行銷的隱藏競爭力。

你覺得00414A、00417A是純屬巧合，還是真的有人刻意避開？如果真的推出「00414A」，你會因為諧音不吉利而不想買嗎？

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