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台股這麼強還要買全球？009826布局近40國家 掌握不同市場上漲機會

聯合新聞網／ 綜合報導
台股表現亮眼，貝萊德投信指出，全球配置有助分散單一市場風險，旗下貝萊德世界股票ETF（009826）布局近40個國家，讓投資人有機會參與不同市場的上漲行情。記者曾原信／攝影
台股表現亮眼，貝萊德投信指出，全球配置有助分散單一市場風險，旗下貝萊德世界股票ETF（009826）布局近40個國家，讓投資人有機會參與不同市場的上漲行情。記者曾原信／攝影

台股近期表現亮眼，為什麼還需要投資全球？貝萊德投信影音內容中指出，每年表現最好的股票市場都不一樣，如果將資金全部投入單一市場，本質上就是押注特定結果，一旦看錯方向，投資組合的波動也可能更加明顯。

貝萊德投信表示，相較於集中投資單一市場，全球配置有助於分散不確定性；投資全球並不是將資金分散到失去成長機會，而是希望無論哪個市場率先上漲，投資人都有機會參與

貝萊德投信進一步介紹，貝萊德世界股票ETF（009826）採取「VT+」策略，投資範圍涵蓋近40個國家，讓投資人透過一檔ETF參與接近全球全市場的股票投資機會。

針對投資組合調整，貝萊德投信指出，無論不同國家、產業輪流領漲，或有大型企業首次公開募股（IPO）上市，009826都能依其策略將相關投資機會納入組合，並透過權重配置調整，跟上市場趨勢。

貝萊德投信也強調，009826結合iShares與標普道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）的資源，希望協助投資人掌握全球股票市場的成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 布局 台股 IPO

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