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主動ETF再添百億元新兵 台股回測季線之際經理人看好這50檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

再有一檔主動式台股ETF報到，募集約120.1億元的主動群益核心50（00415A）於20日掛牌上市，19日最新淨值9.58元，主要成分股包含台積電（2330）、創意（3443）、台燿（6274）等。

以科技股為主的股市近前連日回檔，台股也回測季線關卡，今日早盤最低下跌424點下探46,397點，盤中跌點收斂甚至一度翻紅，最高衝至46,967點。

根據群益投信官網資料，截至19日，主動群益核心50總持有50檔，前十大持股及權重依序為台積電9.8%、創意4.76%、台燿4.73%、聯亞（3081）4.67%、欣興（3037）4.48%、台光電（2383）4.41%、健策（3653）4.39%、日月光投控（3711）4.34%、信驊（5274）4.3%、南亞科（2408）4.2%

主動群益核心50自10月6日成立，是群益投信的第四檔主動式ETF，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，除息月在1月、4月、7月、10月，ETF經理人是許育誌，依據目前規模經理費1.2%、保管費為0.034%。

主動群益核心50經理人許育誌表示，近期市場受到美國聯準會升息、AI 高本益比族群評價修正，以及雲端服務供應商自由現金流轉弱等因素影響，短線投資氣氛轉趨謹慎。

然而，從資金面、企業獲利、出口動能與 AI 產業鏈需求來看，台股長線多頭格局並未改變，仍是亞洲科技股中具備高度配置價值的市場。

從投資角度來看，AI概念股仍是台股市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」，因此在投資上也更加講求主動靈活操作、汰弱留強。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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