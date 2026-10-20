TPCA Show 2026登場！AI帶旺PCB產值上看1.13兆 009828搶攻台日韓供應鏈

TPCA Show 2026今（20）日登場，今年展會聚焦AI高效能運算，包括銅箔基板（CCL），以及上游玻纖布、銅箔、鑽針與設備等相關廠商皆將亮相；PCB製造端則涵蓋IC載板、硬板等業者，市場也將聚焦各廠商最新技術及擴產布局。隨著AI伺服器快速發展，PCB已從過去電子零組件的重要一環，進一步成為AI硬體規格升級下的關鍵受惠產業。

法人表示，AI晶片運算效能持續提升，也同步推升伺服器主板、CCL、ABF載板及相關材料的規格需求，因此這波AI浪潮的受惠範圍並非集中於單一PCB製造商，而是逐步由PCB製造端向上游材料、設備及載板供應鏈擴散。

從產業基本面來看，AI帶來的不只是PCB需求量增加，更重要的是規格升級與產品價值提升。根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2026年台灣PCB全年海內外總產值有望達1兆1,365億元，年增24.2%，創下歷史新高。產業成長動能主要來自AI基礎建設需求擴張，帶動高階載板、高層數板及高密度互連板（HDI）需求增加，加上高階材料供應吃緊，推動產品報價逐步上揚。

今年TPCA Show 2026同樣吸引許多海外業者參展，反映PCB產業供應鏈高度全球化。隨著AI伺服器朝高速傳輸與更高效能發展，PCB產業的競爭也不再只著眼於製造產能，而進一步延伸至上游材料、CCL、IC載板及製程設備等關鍵環節。

法人指出，日本與韓國同樣是亞洲PCB供應鏈不可忽視的重要市場。近期產業供需顯示，高頻高速CCL、玻纖布與銅箔等材料需求升溫；同時，供應鏈緊張已從高階材料逐步擴散至CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備及耗材，部分中低階材料亦開始出現交期延長或價格上漲現象。

由此可見，這波AI帶動的PCB成長趨勢，受惠範圍已不侷限於單一PCB製造環節，而是朝向完整供應鏈擴散。投資人可留意國內首檔PCB主題ETF中信台日韓PCB（009828），布局範圍橫跨台灣、日本與韓國，並涵蓋核心PCB製造、中間服務及上游PCB材料等領域，以一籃子方式參與AI帶動的PCB產業升級趨勢。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，TPCA Show真正值得觀察的，不只是今年PCB景氣表現，而是AI正在重新定義PCB供應鏈的產業價值。隨著AI晶片持續朝更高算力、更高速傳輸發展，PCB供應鏈吃緊情況已由Low CTE、Low Dk2、HVLP4等高階材料，逐步擴大至CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備及耗材，甚至部分中低階材料也開始出現交期延長或價格上漲現象。

展望後市，葉松炫表示，雖然PCB、載板、材料及設備業者均已積極擴產，部分新增產能預計於2027至2029年陸續開出，但考量AI需求持續成長、材料規格不斷升級，加上客戶認證及良率提升均需要時間，短期新增供給仍難完全填補缺口，TPCA預估供應鏈緊張情況至少將延續至2027年。因此持續看好PCB產業中長期發展，尤其隨AI硬體持續迭代，產業投資主軸有望由單純的需求量增加，進一步轉向高階化、材料升級與供應鏈價值提升。

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