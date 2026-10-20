台股AI只吃半套？黃仁勳「五層蛋糕」揭密…009831補足電力與變現缺角 10/29掛牌

台股大盤強勢創高，過去九個月累計漲幅已突破六成，但指數上漲背後，市場漲勢仍高度集中在半導體與伺服器供應鏈。面對高檔震盪，投資人也開始關注，手中的AI投資究竟集中在晶片製造，還是已涵蓋能源、軟體及商業應用等不同領域？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾將AI產業比喻為「五層蛋糕」，由下而上分別是能源、晶片、基礎設施、模型，以及軟體與應用，並強調頂層應用創造經濟價值的重要性。對照台股結構，根據原稿引用的市場數據，台積電占加權指數權重約41.1%，半導體產業占上市總市值逾五成，資訊服務與數位雲端產業合計卻僅約0.26%，顯示台股AI相關投資機會相對集中在晶片與硬體供應鏈。

隨著AI產業從算力建置逐步走向商業應用，除了晶片與伺服器，資料中心所需的電力從何而來，以及企業如何將AI算力轉化為營收，也成為市場關注的兩大方向。富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力ETF（009831），採取四大領域固定配置策略，包括電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%及應用20%，涵蓋電網設備、核電、鈾礦、處理器、記憶體、雲端、資安、AI生產力、電動車及手術機器人等產業。

009831共布局50檔海外成分股，原稿列舉的投資市場包括美國、加拿大、香港及日本，成分股不含台股。前十大成分股包括電力設備業者伊頓（Eaton）、鈾礦企業卡梅科（Cameco），以及微軟（Microsoft）、Google相關企業與特斯拉（Tesla）等，讓原本持有台股AI相關部位的投資人，有機會增加海外能源、軟體及終端應用等不同產業的投資曝險。

面對台股創高，市場專家建議，投資人不必急著追價，可先檢視自身AI投資組合是否過度集中在晶片與伺服器，並評估其他產業的配置需求。009831發行價10元，預計10月29日掛牌，提供投資人從台股AI硬體供應鏈延伸至全球電力、軟體及商業應用的布局選擇。

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