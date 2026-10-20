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00830溢價3％別急追！陳重銘喊台積電「送分題」 加碼100張00685L
美股費城半導體指數迎來反彈，知名財經作家「不敗教主」陳重銘在最新影音內容中表示，費半指數在經歷波段從高點回檔15%的重挫後，昨日終於止跌上漲1.61%，展現跌深反彈的指數特點。
不過他也提醒，國內追蹤該指數的國泰費城半導體（00830）昨日出現約3%的溢價情況，主因是投資人預期指數將跌深反彈而搶進，但溢價意味著「買貴了」，投資人在操作時仍需留意追價風險。
針對指標權值股台積電的表現，陳重銘指出，台積電ADR昨日同步上揚1.84%，自己也在粉絲團與社群分享於昨日逢低買進台積電。
他直言，台積電現階段堪稱市場上的「送分題」，今年前三季每股獲利已達75元多，推估全年EPS有機會賺到110元左右；若以20倍至25倍的本益比區間估算，目前股價位置看起來相對便宜，因此每當股市氣氛低迷或大盤修正時，逢低布局台積電都是相當明確的選擇。
除了加碼台積電現股，陳重銘更透露昨日亦同步進場買進100張群益臺灣加權正2（00685L）。
他分析，台積電佔大盤權重極高，只要台積電營運與走勢穩健，加權指數整體上就不容易持續走弱，因此在市場大跌之際，買進台積電是送分題，而連帶佈局加權槓桿型ETF（加權正2）更成為放大反彈效益的額外加碼策略。
◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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