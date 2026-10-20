進化版主動市值ETF網羅大市值、千金股、未來龍頭 00415A掛牌

主動式台股ETF新兵報到！群益投信發行的主動群益核心50 （00415A）20日掛牌。00415A為進化版市值型ETF，結合市值投資與主動選股兩大概念，選股主題包括獲利能力強之權值龍頭股、受惠AI需求強勁的(準)千金股及商機潛力卓著的未來龍頭股。

財富管理專家表示，00415A全方位網羅台股核心動能，尤其在當前台股受惠於全球AI需求強勁，不僅相關企業獲利與股價俱增，市值排名變化也更頻繁的投資環境中，有望協助投資人機動卡位台股成長核心，力求創造超額報酬。

財富管理專家指出，近年來在AI紅利帶動下，台股表現亮眼，台股市值型ETF也相當受到投資人青睞。隨著AI持續進化，自生成式AI走到AI代理人，台灣位居全球最關鍵供應鏈角色，於訂單能見度及未來展望強勁之際，預料將持續吸引資金進駐。

財富管理專家認為，市場因國際地緣政治動盪、股市評價走高時的回檔壓力、短線強勢題材輪動等挑戰而波動加劇，主動式ETF的優勢便在於能在面對市況震盪時，即時調整部位，靈活應對。建議投資人可透過像00415A這樣的主動式市值ETF來因應，既能隨市場結構和資金流向變化來動態調整持股，並能同步掌握台股核心成長動能。

從選股邏輯來看，00415A可說是市值型ETF終極進化的3.0版本，有別於1.0版本的被動式市值型和2.0版本的主動市值型，00415A不僅結合市值投資與主動選股，在選股上更自三面向進化，首先為市值最進化，保留具獲利核心和競爭力的核心龍頭股，適度汰弱留強以厚植投組增長底氣；再來為題材最進化，精選趨勢股，尤其在AI強勢發展下，股價與獲利都展現爆發力的AI千金股，納入配置強化投組成長動能；最後為龍頭最進化，著眼具商機潛力的題材，搶先卡位下一個市值龍頭。

市場法人表示，台股歷經第3季前期這波修正後，市場也已漸回基本面投資，受惠於AI應用需求強勁與總經數據報喜，帶領台股走勢展現高度韌性。後市來看，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，有望支撐出口與供應鏈動能，台股後市表現仍值得關注，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

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